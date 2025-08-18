Carla Barber ha vuelto a pronunciarse sobre la política española. La doctora especializada en medicina estética, que es muy crítica con Pedro Sánchez y las medidas de su legislatura, ha contado por primera vez el motivo por el que nunca votará a la izquierda. Ha sido a través de sus redes sociales en un question & answer -un preguntas y respuestas- donde ha explicado la razón por la que su ideología se encuentra en el espectro derecho de la política de nuestro país.

La razón por la que vota la derecha

En medio de sus vacaciones, la ex Miss España ha reaparecido en su perfil personal -donde acumula actualmente un millón de seguidores- para explicar la razón por la que no está de acuerdo con la gestión del Gobierno de España. «Porque no pido subvenciones y me ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo llegar a donde estoy. Trabajo, trabajo, trabajo».

Además, la ex novia de Diego Matamoros ha añadido que, «actualmente en España un millón de personas viven de subvenciones públicas y no trabajan al día. Cada día», el motivo por el que se muestra a favor de partidos de la derecha: «Entonces pues eso con la derecha no pasa y mis impuestos, que cada vez son más impuestos y cada vez trabajamos más días, dos cientos largos de los 365 días, son para pagar impuestos para personas que no hacen nada. Entonces por eso simpatizo más con la derecha porque soy perseverante y trabajadora».

Carla Barber en un evento. (Foto: Gtres)

Muy crítica con Sánchez

Hace solo unos meses, cuando salió a la luz el escándalo de Santos Cerdán -el que fuera Secretario de Coordinación Territorial del PSOE-, la de Canarias no dudó en pronunciarse en el universo 2.0 cuando Sánchez compareció ante los medios por primera vez para disculparse al no ser conocedor de la corrupción de su entonces mano derecha.

Al igual que muchos rostros VIP de nuestro país, Barber no dudó en pedir la dimisión del Presidente del Gobierno de España a través de sus historias temporales: «La mujer de Pedro. El hermano de Pedro. El Fiscal General de Pedro. El número 2 de Pedro. El número 3 de Pedro. El escolta número 3 de Pedro».

En contra de la ley de amnistía

Carla Barber en una de sus fotos de redes sociales.

De la misma manera, en 2023, la empresaria opinó sobre el escenario político que atravesó entonces el país tras aprobarse la ley de amnistía. La especializada en medicina estética acudió entonces a una manifestación, por la que recibió una oleada de críticas, por las que se defendió de quienes la llamaron «facha»: «No somos fachas. Aunque muchos intenten invalidar nuestro discurso con falacias, no podrán callarnos. Viva España y todos los españoles. Amo a mi país. Estoy orgullosa de ser española. Quiero vivir aquí. Quiero seguir viviendo en un país democrático, en el que la justicia me ampare y las Fuerzas del Estado me defiendan en caso de ser necesario. Estoy muy preocupada por la situación en la que nos encontramos. Ayer en las manifestaciones había personas tanto de derechas como de izquierdas. Algunos de ellos habían votado al PSOE en las últimas elecciones».