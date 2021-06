Carla Barber aclara cuál es su relación actual con Diego Matamoros

Carla Barber ha roto su silencio tras su ruptura con Diego Matamoros. Pese a que la canaria siempre ha hecho gala de su discreción, este domingo ha utilizado su cuenta de Instagram para decir lo que piensa tras los rumores de una posible reconciliación con su expareja. “Buenos días. Tengo algo muy importante que contaros. Me he despertado con mensajes de familiares y amigos por una noticia de ayer en la que decían que me habían visto en una terraza de Madrid besándome con Diego. Quiero desmentirlo. En ningún momento me he besado con él”, ha explicado la doctora.

También ha contado que sí es cierto que coincidieron con un grupo de amigos porque “tenemos una buena relación” y ha dejado claro que es una persona muy importante para ella, “le quiero muchísimo, pero ya no somos pareja desde hace algunas semanas. Pido, por favor, respeto. No voy a dar ninguna declaración más y es lo único que voy a decir al respecto». De las palabras de Carla se entiende que no tiene intención de dar una segunda oportunidad a su historia con Diego, pues tras la ruptura se encuentra en “una nueva etapa de mi vida”.

Con estas tajantes palabras, Barber ha dado por finalizado este capítulo de su vida. Pero aunque Diego ya no forme parte de su vida, al menos en lo que se refiere a asuntos del corazón, la doctora sigue teniendo a un Matamoros muy cercano a ella: Laura. La que fuera su cuñada, es también una de sus mejores amigas y en más de una ocasión se les ha podido ver juntas disfrutando de diferentes planes por la capital.

Hace apenas unos días, Laura aprovechaba un momento antes las cámaras para distanciarse de la relación entre su amiga y su hermano cuando le preguntaban si se habían dado una segunda oportunidad: «eso se lo tenéis que preguntar a él», contestó refiriéndose a Diego. Por muy buena pareja que hicieran, la historia de amor entre la guapa canaria y el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ ha llegado a su fin, pero de manera amistosa.

Mientras que la doctora ha optado por dejar las cosas claras, su ex ha aprovechado este fin de semana para disfrutar de las playas gaditanas de Tarifa, en las que se le ha visto acompañado de algunos amigos. Sin duda, un plan perfecto para estos primeros días de buen tiempo.

Su historia de amor

Diego Matamoros y Carla Barber se dejaron ver juntos por primera vez el pasado verano y se convirtieron en una de las parejas más buscadas de la temporada estival. Pasaron un magnífico verano repleto de viajes con amigos.

Llevaban muy poco tiempo juntos cuando decidieron unirse ‘para siempre’ a través de un tatuaje que todavía tienen en sus pieles. Fue el empresario el que lo desveló a través de un post en Instagram en el que aparecían abrazados y mostrando el diseño que se acababan de realizar. “Y desde entonces soy porque eres tú. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás y seremos”, escribió junto a la fotografía, sin saber que unos meses después tomarían caminos por separado.