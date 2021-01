Las románticas vacaciones en la nieve de Carla Barber y Diego Matamoros no han podido terminar de peor manera. Aunque parecía que el paso de Filomena les iba a obligar a ampliar su estancia en Baqueira hasta que todo volviese a la normalidad en Madrid, una caída de la doctora mientras esquiaba les ha hecho adelantar su regreso a la capital, e ir directamente a un hospital. La canaria sufre una fractura en una pierna, que le será reparada en las próximas horas. Ella misma ha compartido cuál era su situación, con un mensaje y varias fotografías explicando lo ocurrido. «Hola mis [email protected], ayer por la tarde volvimos a Madrid. Tuve un accidente en pista y estoy con la tibia fracturada en el hospital. Me ha dolido una barbaridad, pero gracias a Dios estoy bien», reconoce.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

«Esta tarde me operan la pierna y en un par de días, si todo va bien, podré volver a casa. Estoy animada y con ganas de recuperarme pronto. Lamentablemente no podré trabajar en unas semanas, pero volveré con más ganas que nunca, tengo muchas novedades y cositas que contaros. Un abrazo», se despide. Este incidente ha cambiado sus planes. La inmensa nevada caída en Madrid les obligaba a quedarse en la estación de esquí catalana donde estaban disfrutando de uno de los deportes favoritos de la pareja. «Aquí nos quedamos hasta que podamos entrar en Madrid. Amando nuestro caos», decía en un post la novia de Diego Matamoros con una instantánea de los dos sonrientes.

Solo un día después y ya empezada la semana, Barber comentaba en sus redes sociales que por la tarde ya podrían viajar a la capital, ya que «está arreglado el tema de las carreteras», tranquilizando así a sus seguidores. Y antes de volver, quisieron aprovechar la mañana del lunes para seguir esquiando y despedirse así de esta primera escapada para nieve que realizan. Mala decisión. En la última bajada Carla se cayó y uno de los esquís le dio un golpe seco en la pierna izquierda y tuvo que regresar a Madrid como nunca hubiera imaginado: con la tibia rota y unos dolores que iban en aumento durante todo el camino. Así lo ha contado en un story en su perfil de Instagram donde además ha agradecido a su chico su manera de calmarla y consolarla desde la caída.

Ahora solo queda tener paciencia. La misma que ha demostrado con los numerosos followers que le han criticado casi desde el primer momento en el que anunciaban su viaje. Los comentarios negativos no se hicieron esperar y Carla Barber publicó un nuevo post dando las explicaciones que consideró pertinentes: «Gracias por vuestros mensajes llenos de cariño, ha sido un día increíble de esquí. A aquellos que no entiendan que una empresa nos haya contratado para dar visibilidad a su negocio en estos momentos tan complicados en los que muchos autónomos y empresas están pasando meses que les pueden llevar al cierre deciros: 1) Además de ser médico, también soy una persona que genera influencia y repercusión en las comunidades de los medios en los que se expresa. A muchos les interesa los lugares que visito, los restaurantes en los que como, los hoteles en los que me hospedo, la ropa que me pongo, los cosméticos que uso o la manicura que llevo, entre otros».

Y continua acreditando esta escapada «de trabajo»: «Nuestro viaje está legalmente justificado y es totalmente seguro (prueba PCR, certificado de empleo y declaración responsable de desplazamiento por obligaciones laborales). El cálculo es simple: si no vas a sumar o multiplicar, no restes ni dividas. Seguiremos subiendo contenido». Así ha hecho a lo largo de la semana que ha durado su estancia en el Valle de Arán, uno de los sitios predilectos de las celebs para practicar deportes de nieve, empezando por el Rey Felipe VI, uno de sus esquiadores más ilustres.