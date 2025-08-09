Carlota Corredera detalla su "historia de amor" con Kiko Hernández: "Le echo mucho de menos"

Carlota Corredera ha estado un tiempo apartada de los medios de comunicación. Abandonó los platós de Telecinco y se adentró en una etapa marcada por la incertidumbre, pero después de muchos esfuerzos encontró la luz al final del túnel. La Osa, una productora que está en manos de los creadores de Sálvame, le ofreció tomar las riendas de Tentáculos, un programa de Ten (canal de la TDT). La periodista aceptó el reto y al cambo del tiempo se dio cuenta de que iba a tener que reencontrarse con Kiko Hernández, con quien llevaba una larga temporada sin hablar.

Carlota Corredera acaba de conceder una entrevista en la que detalla «la historia de amor» que ha vivido junto al ex concursante de Gran Hermano. Trabajaron juntos en Sálvame. Al principio ella era la directora y él un simple colaborador, pero con los años ambos pasaron a presentar el programa. Esto no habría generado ninguna rivalidad entre ambos, al menos a simple vista, aunque el destino les puso otro tipo de obstáculos.

Kiko Hernández con Carlota Corredera. (Foto: Gtres)

La gallega rompió con Kiko Hernández. Entre ellos no había pasado nada grave, simplemente optaron por caminos distintos y ambos sintieron que no estaban recibiendo el apoyo del otro. «Lo nuestro era una historia de amor televisivo interrumpida, yo creo que hoy hay parejas televisivas que están abocadas a encontrarse y nosotros nos hemos encontrado y yo espero seguir reencontrándome con él durante mucho tiempo», ha declarado en una conocida revista.

Los sentimientos de Carlota Corredera

Carlota Corredera y Kiko Hernández volvieron a coincidir en Tentáculos, un espacio cuyos datos de audiencia no tienen nada que ver con los que conseguía Sálvame. El reto de recuperar una parte de la repercusión que consiguieron en el pasado les ha unido de nuevo. Antes de empezar el programa se sentaron a hablar delante de la audiencia y se reconciliaron en directo. Gracias a esto, Carlota está deseando que acabe el verano para volver a trabajar con Kiko. Eso sí, todavía no hay nada decidido y Ten no ha desvelado qué sucederá a partir de septiembre.

Carlota Corredera en ‘Tentáculos’. (Foto: Gtres)

«La complicidad, la magia y la química que hay entre nosotros no es fácil encontrarla ni en tu vida privada, ni en tu vida profesional. La verdad es que le echo mucho de menos. Me consta que él también porque me manda mensajes para decirme qué ganas tiene de volver a estar con todos», ha declarado la ex compañera de Jorge Javier Vázquez en Semana.

El futuro incierto de Carlota Corredera

Carlota Corredera en Madrid. (Foto: Gtres)

Hay que tener en cuenta un dato importante. La Osa es propiedad de las mismas personas que crearon La Fábrica de la Tele, una productora que acabó teniendo muchos problemas. El tiempo ha demostrado que la audiencia ya no compra los formatos que llevan la marca de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños del proyecto. Esa es la razón por la que La Familia de la Tele apenas estuvo un mes en La 1 de TVE. Teniendo en cuenta todo esto, es complicado aclarar cuál será el futuro de Carlota Corredera en Tentáculos. Lo único que sabemos es que la comunicadora está dispuesta a seguir y quiere hacerlo de la mano de Kiko Hernández.

Corredera parece tener cierto rencor por Mediaset, el grupo que le situó en primera línea. Por eso cree que en Ten ha encontrado su lugar. «Yo creo que las heridas que todos tenemos de nuestra etapa en Mediaset poco a poco van cicatrizando y creo que. particularmente en mi caso, y en el caso de Kiko Hernández, la oportunidad de hacer de nuevo en Tentáculos ese mix de corazón y entretenimiento con toda la libertad del mundo ha sido terapéutico». Habrá que esperar un tiempo, poco, para ver si la TDT sigue apostando por esta pareja tan particular.