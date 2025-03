Carlota Corredera se cierra al amor y revela el verdadero motivo

Carlota Corredera ha reaparecido. La que fuera presentadora del extinto programa Sálvame ha reaparecido en la 44ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO que se celebra estos días en IFEMA. Durante esta cita ha hablado con total naturalidad sobre la separación de su marido, Carlos de la Maza.

«Estamos en súper sintonía y nos apañamos fenomenal, la verdad. Todo muy bien», ha dicho sobre cómo están llevando la conciliación familiar con su hija. «En ese sentido está todo genial y es lo más importante, sobre todo, que esté bien ella, la pequeña», ha añadido. Después se ha sincerado sobre si está o no abierta al amor.

Carlota Corredera posando. (Foto: Gtres)

En un principio ha dicho que no, al menos por ahora, pero que en un futuro sí. «No renunciaré jamás al amor, nunca porque creo firmemente en ello, pero ahora mismo no te voy engañar no estoy en el momento para nada. Además, también quiero tranquilidad. Estoy centrada en la niña y en el trabajo. Estoy fenomenal, me estoy cuidando a mi misma porque me estoy dedicando tiempo», ha finalizado.

Carlota Corredera en una boda. (Foto: Gtres)

Fue el 26 de octubre cuando, a través de un post publicado en su perfil de Instagram, la comunicadora anunció que se separaba. «Carlos y yo ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija (…)», se pudo leer en la misiva en la que desactivó los comentarios.

Carlota Corredera y su exmarido, Carlos de la Maza. (Foto: Gtres)

Poco después, en noviembre, Carlota Corredera reapareció públicamente para asistir a la presentación del libro de Lydia Lozano en Madrid. «He estado mejor. Estoy viviendo un momento complicado personal y emocional», dijo con serenidad. «Estoy volcada en tener una buena relación con Carlos como dije en el comunicado. Ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Estamos acostumbrándonos a esta nueva situación familiar Estoy intentando remontar el vuelo, intentando adaptarme a esta nueva situación y volcados los dos en la niña y que lo pase lo mejor posible dentro de las circunstancias. La familia continúa unida que es lo que le decimos siempre a ella, pero sus padres ya no son pareja (…) Estamos aprendiendo a vivir de esta nueva manera», añadió por aquel entonces. «Ahora mismo lo que me planteo es estar lo mejor posible para empezar esta nueva vida. Cumplí los 50 años en medio de todos estos cambios y espero que todo vaya muy bien», expresó.