Carlota Corredera da la última hora sobre su situación sentimental: "Es un momento muy complicado"

Carlota Corredera está atravesando una situación controvertida. Después de pasar una temporada alejada de los focos, anunció en sus redes sociales que se había separado de Carlos de la Maza, padre de su única hija. La periodista gallega ha dado una nueva entrevista para explicar cómo afronta su primera Navidad como mujer separada. Ha reconocido que tiene por delante una etapa delicada, pero la afronta con tranquilidad y fortaleza.

«Estoy cada día mejor. A ver, es un momento muy complicado y una situación en la que no tengo experiencia. Entonces es difícil y estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo y la verdad es que bueno, yo creo que cada día estoy un poquito más fuerte», ha declarado al respecto. Según cuenta, retomar las riendas de su vida profesional le serviría mucho.

Carlota Corredera ha dirigido programas con bastante repercusión dentro y fuera de Telecinco. Sin embargo, llegado el momento tuvo que abandonar la cadena para emprender nuevas aventuras. De momento no ha encontrado su sitio, pero asegura que tiene en mente un proyecto que le ha devuelto la ilusión.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza (Foto: Gtres)

El último espacio que dirigió y presentó en Telecinco fue ¿Quién es mi padre? Los datos de audiencia no le acompañaron y la comunicadora probó suerte en YouTube, lanzando un pódcast llamado Superlativas. Sin embargo, este espacio ahora está paralizado porque Carlota se ha centrado en su nuevo trabajo, una oferta que de momento no quiere contar porque no está cerrada.

«Superlativas está parado porque estoy pendiente de que salga un proyecto que me encantaría contaros ya, en el que no estoy sola, estoy con otra compañera periodista que me encanta. Está bastante avanzado y en cuanto se pueda se contará. Y luego hay más cosillas por ahí que ojalá se puedan cristalizar pronto», comenta cuando le preguntan sobre el tema.

El bache de Carlota Corredera

Volviendo al terreno personal, Carlota Corredera está aprendiendo a vivir sin Carlos de la Maza, la persona con la que ha compartido los últimos años de su vida. Se conocieron en Telecinco, mientras ella dirigía el programa Sálvame y él era un operador de cámara de Mediaset. Formaron un buen equipo, pero con el paso del tiempo han separado sus caminos.

Carlota Corredera sonriendo para la prensa. (Foto: Gtres)

Para Corredera no está siendo fácil. Así lo ha contado durante una charla con ABC: «Para los duelos no hay atajos, para los sentimentales, que también son un duelo, tampoco. Yo ahora estoy en pleno duelo y tengo que pasar por todas las fases. Y luego ir a por la segunda parte del partido, ya he cumplido cincuenta, pues a por los siguientes cincuenta».

El lado bueno es que no está sola. Sigue conservando muchas amistades en la pequeña pantalla, como por ejemplo Belén Esteban o María Patiño. También tiene a su familia y lo más importante: a su hija. De ella también ha halado durante su colaboración con el medio citado anteriormente.

Carlota Corredera y María Patiño. (Foto: Gtres)

«Mi motor absoluto es estar con la niña, es la que me da todo, mi fuente de energía, mi motivación. Además, tengo una red muy buena, de gente que me quiere y me apoya y esa red me hace llevarlo todo lo mejor posible», explica en relación a su entorno.

Carlota Corredera no está viviendo un momento fácil, pero confía en salir adelante porque tiene herramientas y cuenta con el respaldo de sus familiares y amigos. En su momento barajó la posibilidad de trabajar en TVE, ¿qué será lo que tiene preparado para 2025?