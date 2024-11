Carlota Corredera ha reaparecido públicamente. La presentadora ha acudido a la presentación del libro de Lydia Lozano en Madrid. Primero, como es habitual, ha posado en el photocall habilitado luciendo un estilismo total black. Segundos después ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban su llegada. Con total naturalidad, la periodista ha hablado de su separación de Carlos de la Maza, padre de su hija. «He estado mejor. Estoy viviendo un momento complicado personal y emocional», ha dicho con sinceridad.

«Estoy volcada en tener una buena relación con Carlos como dije en el comunicado. Ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Estamos acostumbrándonos a esta nueva situación familiar Estoy intentando remontar el vuelo, intentando adaptarme a esta nueva situación y volcados los dos en la niña y que lo pase lo mejor posible dentro de las circunstancias. La familia continúa unida que es lo que le decimos siempre a ella, pero sus padres ya no son pareja (…) Estamos aprendiendo a vivir de esta nueva manera», ha añadido sobre su situación actual.

Carlota Corredera en un evento. (Foto: Gtres)

¿Posible reconciliación?

En el marco de esta cita, Carlota Corredera ha sido preguntada acerca de una posible reconciliación con su ex pareja. «Me voy a guardar todo lo que tenga que ver con la separación para nosotros, nuestra gente y nuestra familia. Lo único que puedo contar es lo que he contado hasta ahora. Ahora mismo cada uno está rehaciendo su vida y cuando digo esto es que ya no vivimos juntos. Estamos dando los pasos lógicos de una circunstancia así», ha confesado.

Por otro lado, Corredera ha indicado que tienen una relación muy buena. «Ahora mismo lo que me planteo es estar lo mejor posible para empezar esta nueva vida. Cumplí los 50 años en medio de todos estos cambios y espero que todo vaya muy bien», ha dicho, positiva.

Carlota Corredera. (Foto: Gtres)

Carlota ha insistido también en que jamás hablaría mal en público del padre de su hija. «Igual que estoy convencida de que si estuviera él aquí te diría lo mismo. Hasta ahora era una mamá casada y ahora seré una mamá separada. Estoy aprendiéndolo todo, estoy en pleno aprendizaje, en pleno duelo, evidentemente, pero no duelo sentimental», ha contado.

Asimismo, Calota Corredera ha asegurado que tiene muchas ganas e ilusión por los nuevos proyectos que tiene en el camino. «En una vida caben muchas vidas y, ahora, vamos a por la siguiente», ha añadido. «Yo soy una persona fuerte, pero nadie es infalible y estas circunstancias te llevan al límite, pero tengo mucha suerte porque estoy muy bien arropada y lo he estado durante todo el proceso», ha explicado.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza. (Foto: Gtres)

Fue el 26 de octubre cuando a través de un post publicado en su perfil de Instagram, la comunicadora anunció que se separaba. «Carlos y yo ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija (…)», se pudo leer en la misiva en la que desactivó los comentarios.