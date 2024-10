Aunque ahora se encuentra inmersa en nuevos proyectos que le traen alegría, hay algo que Carlota Corredera echa profundamente de menos: la televisión. En sus palabras, tras 23 años de carrera frente a las cámaras, la periodista extraña esa energía de los directos, el bullicio de las redacciones y el vínculo con los equipos de producción, esos departamentos donde conoce a todos, desde el primer hasta el último miembro del equipo. Y por supuesto, la adrenalina del directo, ese latido inigualable que solo la televisión le ha dado. A este anhelo se le suma ahora otro golpe inesperado en su vida personal: su reciente separación de Carlos de la Maza.

La noticia ha impactado como un trueno en el corazón de los seguidores de la periodista viguesa. Tras más de una década juntos y un amor compartido y público, la periodista y su marido han decidido poner fin a su relación. La exclusiva, publicada por El Español, confirma la ruptura de una de las parejas más queridas y discretas del panorama televisivo, quienes llevaban once años de matrimonio y trece años de relación, y que siempre han preferido mantener su vida privada fuera del foco mediático. No obstante, la noticia de su separación, que llega de forma inesperada, no ha dejado indiferente a nadie.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza en el balcón de su casa en Madrid. (Foto: Gtres)

Carlota y Carlos comenzaron su historia de amor en los pasillos de Sálvame, el programa en el que ambos trabajaban. Él, cámara de televisión; ella, periodista y presentadora. En una entrevista pasada, Carlota recordaba con ternura cómo surgió su amor: “Nuestra historia de amor empezó en Sálvame. Es un hombre muy atractivo, del que yo tenía referencias por amigos comunes y del que todos hablaban maravillas. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí”. Después de años compartiendo trabajo y vida, decidieron dar el paso y casarse en 2013, en un exclusivo hotel de Madrid con vistas a la Gran Vía, rodeados de sus amigos más cercanos y de compañeros como Belén Esteban, Kiko Hernández y Mila Ximénez.

La felicidad de la pareja creció aún más en 2015, cuando nació su hija Alba, en un parto que Carlota describió como uno de los momentos más duros y hermosos de su vida: “Fue un parto durísimo, 48 horas deseando que naciera, y al final fue cesárea. Pero lo importante es que la niña está bien”, comentó emocionada. Carlos, lleno de orgullo, añadía con lágrimas en los ojos: “Es muy bonita, es muy emocionante porque es una niña muy deseada… Estamos completamente felices”. Aunque la vida parecía sonreírles, no todo ha sido fácil para ellos. La presentadora confesó hace un tiempo que su sueño de ampliar la familia se vio truncado por complicaciones de salud. “No voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo”, confesó al borde de las lágrimas.

Carlota Corredera luce un conjunto elegante y sobrio en negro. (Foto: Gtres)

Desde entonces, Carlota ha seguido avanzando en su carrera, aunque cada vez más alejada de la televisión. Tras despedirse de Sálvame en 2022, ha explorado el mundo del podcasting y la formación, y actualmente está inmersa en un proyecto que le llena profundamente: un documental sobre los huérfanos de la violencia de género, una obra que coproduce junto a Carlos de la Maza. Para ella, este proyecto es más que trabajo; es una misión de vida, una forma de contribuir al cambio, y una muestra del compromiso que ambos han compartido en sus años de relación.

El Español asegura que no existen terceras personas en esta separación y que la decisión ha sido tomada de forma madura y amigable, siempre priorizando el bienestar de su hija. Los amigos cercanos de la pareja, según el mismo medio, ya conocían la situación y confirman que la noticia no es el fin de un capítulo fácil. Por el momento, los protagonistas no se han pronunciado públicamente, y las redes sociales de la presentadora, siempre sinceras, se limitan a mostrar su vida profesional, dejando el peso de este doloroso proceso en la privacidad de su hogar.

Con esta separación, se cierra un capítulo de amor, respeto y complicidad. Carlota y Carlos, quienes han superado tantas pruebas juntos, han decidido tomar caminos separados, pero siempre con el objetivo de proteger y cuidar de la pequeña Alba, la mayor alegría de sus vidas.