La reaparición de la hermana de Mila Ximénez tres años después de la muerte de la colaboradora

Mila Ximénez murió el 23 de junio de 2021 a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Dicha enfermedad le fue diagnosticada un año antes. Desde entonces, la colaboradora de televisión se había mostrado fuerte en su lucha contra la dolencia. Siempre estuvo arropada por su familia, conocida por su habitual discreción.

Ahora que se han cumplido tres años de la pérdida de la periodista, su hermana Encarna ha reaparecido en las redes sociales, aunque lo ha hecho, como es habitual, teniendo el hermetismo por bandera.

Encarna Ximénez reaparece en la Red

A través de su perfil de Instagram, donde reúne la discreta cifra de 962 seguidores, Encarna ha publicado un inesperado post. «Bonita forma de terminar la semana en un desayuno muy especial con dos de nuestras empresas punteras, Nordwik y Cuerva, y con César Penalva e Ignacio Cuerva como anfitriones», ha escrito en la publicación que ha ido acompañada de una imagen en la que ella aparece.

Sobre este encuentro ha escrito un artículo en La Mirilla, donde colabora desde septiembre de 2003. Se trata de un medio que recoge las noticias más destacadas de la crónica social de Granada. Aunque nació en Sevilla, se trasladó hasta la ciudad situada en la ladera de las montañas de la Sierra Nevada para asentar las raíces de su vida. Cabe destacar que en la actualidad trabaja como directora de Asesoría de Comunicación, Imagen y Protocolo on line en EXC Comunicación.



La última ocasión en la que Encarna había publicado contenido en la citada red social fue el 6 de marzo de 2020, meses antes del diagnóstico de Mila Ximénez.

Tras la muerte de Mila Ximénez

La familia de Mila Ximénez arropó a la periodista hasta el final de sus días y siempre se mantuvieron discretos. Sin embargo, en alguna que otra ocasión, su hija Alba Santana intervino en los medios. Sin ir más lejos, ocho meses después de la muerte de la comunicadora entró en directo en el extinto programa Sálvame, por aquel entonces presentado por Jorge Javier Vázquez.

«Hola Jorge. Dentro de las circunstancias estoy mal, la verdad es que no estoy bien. Por eso os agradezco que me dejéis entrar hoy. Primero disculpadme, estoy un poco nerviosa. Espero que entendáis porque estoy llamando hoy. La realidad es que desde que nací he sido una persona que ha salido en la prensa por los padres que he tenido. Para mí es un orgullo ser hija de los padres que he tenido y, por lo tanto, he intentado ser amable y tener una buena relación con la prensa durante todos estos años», comenzó diciendo. «Han intentado saber donde vivo y eso me crea mucha ansiedad», explicó también, exponiendo así su situación. «Con mi madre tenía una relación muy estrecha de todos los días y el vacío es enorme, Jorge. Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido, por mi misma, por ellos… Hay que tirar para adelante como nos enseñó mi madre. Tengo que seguir adelante, pero la echo mucho de menos y tengo que aceptar que no está», se sinceró también.