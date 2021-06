Mila Ximénez ha fallecido este miércoles 23 de junio a los 69 años de edad víctima del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en junio de 2020. Desde ese momento en el que contó que sufría la enfermedad, estaba centrada en su recuperación, proceso en el que ha tenido dos tipos de tratamiento.

A pesar de que llevaba un tiempo retirada de las cámaras, hace unos días se la volvía a ver tras al abandonar el hospital tras estar ingresada. Una noticia que desvelaba la revista ‘Semana’, que además mostraba unas fotografías en las que se podía ver a la periodista acompaña de su hermano Manolo, visiblemente más delgada y en una silla de ruedas. Una vez de alta, su hija Alba viajó desde Amsterdam para acompañar a su madre, igual que hicieron los hermanos de la famosa colaboradora, que no se han separado de ella en sus últimos días de vida.

Su última aparición televisiva antes de desvelar la enfermedad que sufría fue en el programa ‘La última cena’. El 16 de junio decidió entrar por teléfono a ‘Sálvame’, tras unos días de ausencia, para explicar que le habían diagnosticado cáncer: Estoy jodida, asustada y con ganas de contar lo que me pasa. Se está especulando mucho. Tenía muchos dolores en la espalda. Me puse una inyección, al día siguiente me hice una resonancia. Pensé que era un pinzamiento, pero el resultado dice que tengo cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está diagnosticado, localizado. Vamos a hacer quimioterapia y radioterapia», indicó.

Mila Ximénez se mostró muy asustada en un principio: «Los pasos a seguir son un tratamiento de quimio, radio e inmunoterapia para que el cáncer no se siga ramificando. Vamos a hacer seis sesiones, una cada tres semanas, así que en torno a seis meses (…) no quiero que me traten como una enferma. Tengo mucho miedo, me despierto creyendo que lo he soñado y que no es verdad», contaba. Sin embargo, se mostraba optimista y con ganas de luchar: «Los médicos me dicen que lo vamos a conseguir. Yo voy a hacer lo que ellos me digan. Estoy dispuesta a hacerlo, estoy fuerte. Le pregunté a la doctora si me iba a morir y me dijo ‘de esto no creo’ y eso me tranquilizó pero mi vida va a cambiar».

Durante su lucha contra el cáncer, Mila Ximénez estuvo muy arropada, pues siempre fue una mujer muy querida. En primer lugar por su familia. Su hija Alba Santana viajó en varias ocasiones hasta Madrid desde Ámsterdam, donde tiene establecida su residencia. Sus idas y venidas fueron constantes pero ha pasado largas temporadas junto a su progenitora en España. Sus hermanos, Manolo y Concha, también han estado a su lado. A diferencia de la sevillana, ellos sí pudieron superar el cáncer que se les diagnosticó.

Otro punto de apoyo importante han sido las Campos. Terelu, Carmen Borrego y María Teresa Campos han sido uno de sus más fuertes puntos de apoyo. Han estado preocupadas porque no le faltara de nada. Por ejemplo, Terelu le hizo llegar el menú de Navidad que ella había preparado en su casa a Mila mediante tuppers. Por supuesto, sus compañeros de ‘Sálvame’ han respetado su alejamiento de los platós y le han brindado todo su cariño, lo mismo que la audiencia.

El 2 de marzo de 2021 se produjo su regreso a su programa. Allí apareció para anunciar que su cáncer se había complicado, que había estado un mes sin poder salir de la cama y puso fecha a su gran decisión, seguir o dejar el tratamiento. «Todo se define dentro de dos semanas. La semana que viene me hacen una nueva prueba, un TAC. Dependiendo de eso tomaré una decisión porque hay algo que se ha complicado, se ha disparado. Escucharé a mi doctora y decidiré si sigo o no», le comentaba a Jorge Javier Vázquez.

A finales del mismo mes tuvo que ingresar en un hospital madrileño, despertando muchísima preocupación. Cuando recibió el alta se supo que había solo por recomendación facultativa y para un control rutinario de su enfermedad. En abril inició un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón con mucha ilusión, pero el desenlace ha sido el más triste posible. Desde hoy la televisión y el periodismo están más huérfanos. Descansa en paz, Mila.