Ana Peleteiro se sincera sin tapujos tras la pérdida de su bebé: "Lo enterramos con mis padres"
Ana Peleteiro ha reaparecido para contar, sin tapujos, su testimonio tras la pérdida de su bebé
Pocos días después de anunciar que se convertiría en madre por segunda vez, la atleta desveló que su bebé no tenía latido
Ana Peleteiro ha hablado, sin tapujos, sobre la pérdida de su bebé. El verano comenzó con una gran noticia para la deportista olímpica: sería madre por segunda vez junto a su marido, Benjamín Compaoré. La gallega no dudó en compartir en redes sociales que se trataba de un embarazo inesperado, aunque lógicamente muy deseado por la familia. Sin embargo, de manera repentina y pocos días después de anunciar que serían uno más en su casa, reapareció para contar que el feto no tenía latido y que, por ende, tenía que abortar.
Ahora, la atleta se ha armado de valor y, a través de un vídeo en su cuenta personal, ha contado con todo lujo de detalles el proceso de su aborto y ha desvelado que, aunque el bebé a penas tenía 4 meses de gestación, no dudó en enterrarlo.
Así vivió Peleteiro el aborto de su bebé
Antes de recibir la noticia por parte de su ginecóloga de que, efectivamente, el bebé no tenía latido, Peleteiro ha relatado que ella misma se dio cuenta de que algo ocurría, ya que «le dolía mucho la cabeza»: «Yo no tenía ningún síntoma aparente, pero sí que es cierto que una vez me dieron la noticia relacioné algunos síntomas que había tenido con lo que estaba pasando. No tuve sangrados, no manché en ningún momento. Pero me encontraba muy mal (…). Pero la verdad es que lo último que pensé es que era porque mi bebé hubiera fallecido. Pensé que era porque ya estaba entrando en una semana diez y estaba saliendo del primer trimestre, entonces me estaba empezando a encontrar mejor».
Tal y como explicó en su primer comunicado, la deportista acudió al ginecólogo acompañada por su marido. Entonces, y tras ver al bebé en la pantalla, nada hacía presagiar lo que posteriormente ocurriría: «Empezó la eco, el bebé lucía súper bien pero cuando fue a buscar el latido, no lo encontró. Ella nos lo transmitió desde una tranquilidad, un respeto y un cariño increíble. No pude ni llorar. Me quedé en shock».
Tras ello, según cuenta Peleteiro en el vídeo, su ginecóloga le puso sobre la mesa diferentes opciones: desde un fármaco que provoca contracciones -y, así, expulsar al feto de manera natural- hasta un legrado -una técnica quirúrgica-: «Yo me asusté mucho, no me apetecía estar con mi barriga de embarazada hasta el martes siguiente y llamé a mi ginecóloga y a mi prima Marta, que es médico. Las dos me dieron su opinión y me dijeron que ellas creían que con la medicación iba a conseguir tener ese sangrado y expulsar los restos. Entonces, me animé a hacerlo de esa forma (…). Empecé a sentir calambres en los ovarios y mucho dolor en los riñones. Les pedimos a mis padres si se podían quedar con nuestra hija, porque sabíamos que iba a ser un día muy duro y que a lo mejor tenía que ir de urgencia al hospital».
En este desgarrador testimonio, la deportista se ha abierto en canal y ha contado con todo lujo de detalles las consecuencias de su «aborto diferido»: «Este sangrado vino acompañado de unas contracciones muy dolorosas, fiebre, cambios de temperatura y bastantes náuseas (…). Lo pasé francamente mal, no solo por el dolor físico, sino por el dolor psicológico. Estás dando a luz a un bebé que no está formado y que es tu hijo. Me costó muchísimo (…). Conseguí expulsarlo completo, lo viví con mucha tranquilidad y calma. Lo pude coger con mis propias manos y en ningún momento sentí ningún tipo de rechazo sino todo lo contrario, un amor y un cariño que jamás pensé que llegaría a sentir por un bebé que se había ido al cielo siendo tan minúsculo».
Peleteiro se despidió de su bebé rodeada de los suyos
De la misma manera que ha explicado con total naturalidad el proceso, la creadora de contenidos ha contado que tomó la decisión de enterrarlo acompañada por sus padres y por Lúa, su primogénita con Compaoré: «Así pudimos cerrar ese ciclo. Me ayudó mucho hacerlo de esa forma, no haber rechazado a ese bebé y haber tenido la fortaleza de despedirlo de una forma digna».
Finalmente, ha querido lanzar un esperanzador mensaje y una reflexión sobre este proceso: «Sé que no hemos hecho nada mal. Yo tengo un mantra que me repito mucho: Todo pasa por algo. Me sirvió muchísimo y aunque sea algo tan doloroso y no parezca justo, es así. Este embarazo llegó siendo una sorpresa que no nos esperábamos pero se fue siendo un regalo maravilloso que recordaremos siempre».