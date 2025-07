Ana Peleteiro ha perdido el bebé que esperaba. El pasado 6 de julio, la campeona olímpica anunció en redes sociales que estaba embarazada por segunda vez. Una noticia que no solo cogió por sorpresa a sus seguidores, si no a la propia deportista. «Y cuando menos nos lo esperábamos, vino la vida y nos demostró, una vez más, lo maravillosa e impredecible que es. Mucho antes de lo que esperábamos, pero felices de que así sea, la familia continúa creciendo», escribió.

Pierde al bebé que esperaba

Semanas después de anunciar la noticia de que ampliaría la familia junto a Benjamin Compaoré, la de Galicia ha reaparecido en redes sociales para contar que ha perdido al bebé que esperaba. Hace solo unas horas que Ana compartió una foto con su marido de camino al médico para ver a su próximo hijo. Sin embargo, el ginecólogo le ha comunicado que el feto no tenía latido: «Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido…. Probablemente sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien después de escucharle el latido en la semana 7 y sentir como cada día iba creciendo poquito a poco sin ningún tipo de problema. Pero sí, hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca», ha comenzado diciendo.

Sin embargo, también ha mandado un mensaje esperanzador y ha explicado que, aunque ahora sean unos momentos delicados, está segura de que pronto superarán esta inesperada noticia: «Ahora toca pasar por un proceso duro y doloroso, pero que sabemos que superaremos y que nos hará más fuertes. Desde hoy tenemos un angelito más en el cielo que nos cuida y nos protegerá el resto de nuestra vida», ha escrito. Una publicación que se ha llenado de comentarios con mensajes de ánimo, como el de Laura Escanes, que le ha dicho que la «abraza con fuerza».

Sus mayores apoyos

En este proceso, que no es nada fácil para ninguna mujer, Peleteiro tiene la suerte de no estar sola. Desde hace varios años que comparte su vida con Benjamin Compaoré, el padre de Lúa -la primogénita para Ana pero no para su marido ya que, fruto de su relación anterior, tiene tres niñas más-. Ambos no solo han formado un equipo en las pistas, ya que el atleta francés asumió hace unos años los entrenamientos de su mujer, sino en su hogar.

Ana y Benjamin se conocen desde hace casi 10 años. En el 2016, los deportistas se conocieron por primera vez aunque no fue entonces cuando empezaron a salir. Dos años después se reencontraron y ahí surgió el flechazo. Desde entonces, no se han separado y, de hecho, poco tiempo después la de Galicia se quedó embarazada de Lúa, su otro gran apoyo en estos momentos.