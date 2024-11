Ana Peleteiro acudió este pasado 25 de noviembre a la fiesta de Navidad organizada por Ghd que se celebró en el hotel Rosewood Villa Magna, situado en Paseo de la Castellana (Madrid). Cita en la que la deportista primero posó en el photocall habilitado con un deslumbrante estilismo compuesto por un vestido blanco con plumas y unas sandalias de tacón.

Tras esto, Peleteiro atendió a los medios allí presentes. Aunque siempre hace gala de su habitual hermetismo en todo a lo relacionado con su vida personal, lo cierto es que habló con total naturalidad sobre lo feliz que se encuentra en Galicia, su tierra natal. Además, reveló cómo gestiona su matrimonio ahora que su marido, Benjamín Campaoré es su entrenador personal.

«Estoy muy feliz y en paz conmigo misma tras volver a mi tierra. La gente me dice que tengo un brillo especial en la cara», confesó. «Volver a trabajar a Madrid me sirve para sentirme realizada como mujer», añadió. Además, también habló de su pequeña. «Mi niña ya salta, me encantaría que le gustara el atletismo y lo practique», explicó con una sonrisa.

Un cambio de entrenador

El pasado mes de septiembre, Ana Peleteiro contó que tomaba la decisión de cambiar de entrenador. De esta manera, dejó el grupo de trabajo que dirigía Iván Pedroso. El motivo de esta determinación se llevó a cabo por su necesidad de «cumplir un sueño» y «conciliar» la vida familiar con su hija y su marido. «Mi hija no estaba teniendo esa infancia que yo tanto añoro», explicó la atleta en una rueda de prensa.

Sobre esto también habló durante esta reaparición. «Todo fenomenal con mi marido. Estoy encantada. Me daba pánico que me entrenara mi marido, pero lo hemos gestionado genial. Nos ha sorprendido a los dos gratamente», explicó.

«Antes en la pista también coincidíamos y luego estábamos muchas horas juntos en casa y, ahora en Galicia él tiene su grupo de amigos y yo mi grupo de amigas. Vamos más por separado. Entonces en la pista es trabajo y nos encanta porque yo lo veo como mi entrenador y sé que ahí no es mi marido. No me llama baby me llama Ana y es todo como muy profesional. Hay que saber separar», añadió sobre cómo está siendo que su marido sea su entrenador.

El mensaje de Ana a Iván Pedroso

A través de las redes sociales, Ana Peleteiro dedicó un post a Iván Pedroso después de trabajar varios años juntos. «La vida son ciclos que empiezan y acaban. Hay épocas en la vida que se disfrutan al 100%, que viene acompañadas de aprendizajes, experiencias, éxitos y derrotas, pero sobre todo vienen acompañadas de personas que marcan un antes y un después y estos últimos 8 años han sido una de esas épocas», comenzó diciendo.

«Estos años han sido de los más increíbles y surrealistas de toda mi vida, pero hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino. Hoy quiero darte las gracias públicamente Iván. Gracias por darme la mano en un momento en el que casi todos me daban la espalda. Gracias por ser mi cómplice y mi amigo, tanto dentro como fuera de la pista. Gracias por creer en nosotros», añadió Peleteiro.