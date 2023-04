La historia de superación de Ana Peleteiro, abandonada al nacer

Sin duda, una de las noticias más impactantes que provocado todo tipo de reacciones. Estamos hablando de la nueva maternidad de Ana Obregón. A sus 68 años es madre de nuevo mediante gestación subrogada. Decisión que ha generado, como era de esperar una vorágine de reacciones. En el caso de Ana Peleteiro, la deportista se ha mostrado completamente en contra en todo momento.

De hecho, no dudó en manifestar su descontento a través de su perfil de Instagram. «El tráfico de bebés en España está prohibido por eso esta mujer ha tenido que irse hasta Estados Unidos para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre. No. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80», indicó, visiblemente molesta.

«Hay cientos de niños en España, en casas de acogida e internados esperando a que una familia les abra las puertas de su casa para tener una vida digna, una familia que les quiera y, sobre todo, para recibir el verdadero amor», continuó para finalizar con el siguiente relato.

«Si lo que quieres es ser mamá o papá y no puedes de forma natural, adopta. No compres ni utilices a mujeres en situaciones vulnerables. El separar a un bebé recién nacido de su madre, por culpa de este tipo de prácticas es una aberración. Para esos bebés, por mucho que otras personas estén pagando por ellos, su madre siempre será la madre que lo gestó y lo llevo dentro durante 9 meses», sentenció.

Lejos de quedarse ahí, Ana Peleteiro habló en primera persona sobre este asunto que le toca muy de cerca, ya que ella fue adoptada. «Mi madre lo que hizo hace 27 años fue un acto de amor porque ella no me podía tener y lo que hizo fue darme a otra persona que me hiciese feliz. A día de hoy me siento agradecida por ese acto. Pero haber sido abandonada ha provocado en mi inseguridades y miedos. En mi caso fue un acto de amor, pero separar a un bebé de su madre por dinero es un delito y una aberración», dijo el pasado miércoles 29 de marzo.

En sus destacados de Instagram hay uno que titula como adopción donde cuenta cómo se siente tras este proceso que la ha marcado de por vida. «Las personas que somos adoptadas como es mi caso, la verdad que yo durante toda mi vida he hablado con total naturalidad de mi adopción. A mí nunca se me ha querido diferente ni nunca me he sentido la diferente de la familia», explicó.

Además, dejo claro en esta plataforma que no estaba a favor de la gestación subrogada, pese a que años atrás sí estuvo a favor, y lanzó un contundente mensaje: «No compres adopta».