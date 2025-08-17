Ni matcha ni té verde: la infusión milenaria china que es mano de santo para adelgazar
Toma nota de la infusión milenaria que ayuda a adelgazar
Hay una infusión milenaria china que es mano de santo para adelgazar y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por ella. En estos días en los que regresamos de unas vacaciones en las que el orden ha brillado por su ausencia, nos damos cuenta de que podemos haber ganado algún kilo de más. Algo que podemos eliminar, siempre con la ayuda de un buen profesional de la sanidad y de algunos elementos naturales que funcionan.
El té verde es una infusión que seguramente hemos descubierto en estos días, siendo una bebida ideal para entre horas. En esa merienda o desayuno en el que queramos hidratarnos sin sumar de más calorías. Siempre y cuando no le añadamos nada de azúcar, conseguiremos un plus de buenas sensaciones. Es momento de aprovechar al máximo todas las bebidas e ingredientes que tenemos a nuestra disposición. Esta infusión milenaria china puede ser lo que necesitas para perder kilos sin darte cuenta de nada, es una bebida de esas que impresionan y que pueden ayudarnos en un proceso en el que no es nada fácil conseguir lo que necesitamos.
Ni té verde ni matcha
El matcha es un tipo de té japonés que se ha instalado a toda velocidad en nuestras casas. Es casi un placer o un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Es importante alimentarse bien, pero también complementar esta alimentación con las bebidas adecuadas.
Estas bebidas que tenemos hoy en día en nuestra casa son las mejores en muchos sentidos. El té verde también se ha convertido en un buen aliado de una salud de hierro. Se han demostrado sus buenas propiedades y eso quiere decir que tendremos que estar especialmente preparados para tenerlo siempre en casa.
Vamos a conseguir un plus de salud y parece que podemos conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración. Es hora de apostar firmemente por un ingrediente que se convertirá en un extra de buenas sensaciones.
Tocará ver qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un plus que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Adelgazar puede ser más sencillo de lo que realmente te imaginarias.
Es mano de salto adelgazar este tipo de infusión milenaria china
La realidad es que podemos conseguir un plus de ayuda para adelgazar, una buena bebida que nos ayude a eliminar parte de nuestra grasa, puede ser esencial. En especial todo lo que puede convertirse en una dura realidad, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una bebida que vas a incorporar a tu día a día.
Los expertos de Cafetearte nos aportan una serie de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Las propiedades de este tipo de bebida nos harán incorporarlo de inmediato a la cesta de la compra:
- Mejora las digestiones. En general la mayoría de las infusiones logran mejorar las digestiones, pero en el caso del Pu-erh se nota más aún. Al acelerar la quema de grasas hace que el tránsito intestinal sea menos pesado.
- El estómago y los intestinos descomponen los alimentos tras su ingesta para que los pueda aprovechar el resto del cuerpo. Esto lo realizan a través de una combinación de bacterias “buenas” y ácidos. El Pu-erh tiene unos microorganismos que ayudan a aumentar la flora bacteriana intestinal y estomacal, mejorando la digestión.
- Ayuda a controlar el colesterol. Está muy relacionado con su poder de reducción de grasas y porque hay estudios que indican que su fermentación produce pequeñas cantidades de lovastatina. Aquellos con problemas de colesterol sabrán que esta estatina, pero en su forma sintética, es la que te mandan para controlar los niveles altos del colesterol.
- Es depurativo y ayuda a quemar grasas. Hay estudios que indican que ayuda a mantener de manera correcta la función hepática, por esta razón se le atribuyen propiedades quema grasas. Además, es un buen diurético, que unido a la mayor ingesta de líquido al tomarlo hace que eliminemos más toxinas del organismo, entre ellas también las grasas. También se ha investigado sobre el efecto que producen los microorganismos y los azúcares simples que se forman en el proceso de fermentación del Pu-Erh. Atacan a las toxinas que se generan en la sangre y las eliminan. Es decir, se realiza un proceso depurativo en el organismo.
- Tiene menor contenido de cafeína. El proceso de fermentación que sufre este té antes de que se comercialice hace que tenga un menor contenido en cafeína. Por ello es ideal para aquellos que quieren reducirla o que les afecta a media tarde, así pueden tomarlo con más tranquilidad. También hay estudios que indican que puede incluso llegar a ayudar a conciliar el sueño, a pesar de tener cafeína. Esto se debe a que esta bebida tiene unos microorganismos y fitoquímicos, llamados teanina y GABA, que se ha demostrado que pueden ayudar a producir la melatonina natural en el cerebro.
- Fortalece el sistema inmunológico. En realidad, no es una propiedad única del Pu-erh porque el resto de los tés también la tienen, pero el proceso de fermentación hace que las propiedades antioxidantes que tienen se acrecientan, lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Estos componentes protegen nuestras células contra el daño que producen los radicales libres, que son los que aceleran su proceso de envejecimiento.