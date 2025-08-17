El espectacular posado de Victoria, hija de Julio Iglesias, durante sus vacaciones de verano

A día de hoy ya hemos superado el ecuador del mes de agosto y el verano afronta su recta final. Los posados de los famosos se suceden durante los meses centrales del año. Ya hemos podido ver a Naty Abascal, a Ana Obregón acompañada de la pequeña Ana Sandra, a Makoke o a las hermanas Campos. Ahora ha llegado el turno de una de las jóvenes más influyentes de nuestro país: Victoria Iglesias. Mediante las redes sociales, la hija de Julio Iglesias ha compartido con sus 154.000 seguidores una recapitulación de sus vacaciones en una isla de Grecia. En la primera instantánea podemos ver a la joven posando sentada en una gran silla de yute natural entrelazado, luciendo la parte de arriba de un bikini triangular blanco junto a un pareo que ha anudado a su cintura y que ha convertido automáticamente en una falda boho.

A continuación, Victoria ha colgado numerosas fotografías que demuestran lo bien que se lo está pasando con amigos en el archipiélago griego. Ciñéndonos a lo que refleja su álbum, ha disfrutado de jornadas de playa, se ha bañado en las aguas cristalinas del mar Mediterráneo y se ha deleitado con atardeceres de ensueño dignos de ser sacados de una película. De la misma forma, ha descansado en un hotel boutique con mucho encanto y con unas vistas envidiables que no se ha resistido a inmortalizar en su carrete. Un periplo vacacional que la propia Victoria ha descrito como «Happy happy —feliz feliz—» en el pie de foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria (@victoriaiglesiasr)

La publicación se ha llenado de comentarios, entre los que se han colado algunos de rostros conocidos. Su inseparable melliza Cristina le ha dedicado un corazón azul, en perfecta sintonía con el entorno y siendo este uno de los colores corporativos del país que han visitado. Paloma Cuevas también hizo lo propio y reflejó varios corazones en el muro de la hija del afamado y exitoso cantante. «Beautiful!!» ha escrito su madre, Miranda Rynsburger, junto a unos emoticonos de amor y fascinación por su pequeña.

Tal y como hemos podido ver en la plataforma social Instagram, su hermana ha compartido el carrusel en su perfil público. Un gesto que deja entrever que ambas podrían estar disfrutando juntas de estos días de tranquilidad en el territorio heleno con su grupo de amistades comunes.

Los veranos de los Iglesias

Cada año, el núcleo duro de Julio Iglesias, conformado por sus hijos fruto de su último matrimonio y su mujer Miranda, viajan a Marbella para disfrutar de la temporada estival. El intérprete ha encontrado en Cuatro Lunas, su espectacular finca de 450 hectáreas de terreno, su particular refugio en su España natal. Allí disfrutan de diversas actividades al aire libre. En ocasiones hemos visto a su esposa y a las benjaminas de la familia hacer rutas a caballo, montar en moto o en buggy, pasear con sus perros o tomar el sol de manera distendida. Unos planes que han hecho públicos a través de sus perfiles abiertos de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria (@victoriaiglesiasr)

Según ha trascendido, esta mansión tiene su propio estudio de grabación, por lo que es probable que el compositor encuentre en este habitáculo lugar perfecto para plasmar la inspiración que le sugieran los paradisiacos rincones del destino VIP por excelencia en la Península Ibérica.