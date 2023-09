El posado más tenso de Terelu Campos en su 56 cumpleaños

Terelu Campos se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país en las últimas horas. La presentadora de televisión ha celebrado una nueva vuelta al sol rodeada de los suyos en un local de Madrid. Después de pasar unas relajadas vacaciones en Marbella y de poner el broche de oro a su último reto televisivo (grabado en Miami, Estados Unidos con Netflix), ha querido reunir a su círculo más cercano en una celebración que no se ha querido perder su hija y fiel escudera, Alejandra Rubio.

Terelu Campos y Alejandra Rubio / Gtres

Madre e hija han posado de lo más sonrientes y cómplices antes de los medios de comunicación instantes antes de entrar al restaurante. Pero no han estado solas en esta fecha tan señalada. Carmen Borrego y su hija, Carmen Rosa, han querido acompañar a Terelu en este día tan especial. De esta manera, confirman que las tensiones han quedado aparcadas al menos de cara a la opinión pública. Es necesario mencionar que, durante el último año, las hermanas han estado inmersas en una guerra familiar que las ha colocado en el ojo del huracán. Sus diferentes puntos de vista han provocado, en más de una ocasión, que se distanciaran. En esta ecuación entra también la primogénita de Terelu, quien ha protagonizado fuertes discusiones con su tía. Sin embargo, aunque lo que ocurre tras los flashes solo lo saben ellas, también han querido enterrar el hacha de guerra.

Carmen Borrego junto a Alejandra Rubio y su hija / Gtres

La gran ausente a esta reunión ha sido María Teresa Campos, quien atraviesa su peor momento de salud. Un declive del que ya se han hecho eco sus hijas en los últimos tiempos, destacando que lo que quieren ahora para la que fuera ‘reina de las mañanas’ es una absoluta privacidad. Lejos de mantener a su madre en un segundo plano, televisivamente hablando, tanto Carmen como Terelu han querido rendir homenaje a la matriarca a través de un documental que iba a ser producido por Cuarzo producciones, tal y como informó Yotele. Pese a la insistencia de llevarlo a cabo, Mediaset ha declinado la propuesta que contaba con una primera parte documental y una posterior cuya dirección corría a cargo de Borrego mientras que Terelu ejercía de presentadora.

Terelu Campos posando el día de su cumpleaños / Gtres

En la línea de lo anterior, para la gran ocasión, Terelu Campos ha apostado por un conjunto formado por una blusa de satén roja que ha combinado con un pantalón de corte midi y acampanado fucsia. Aunque lo que más ha llamado la atención de su estilismo ha sido el make up por el que se ha decantado, destacando en grandes cantidades la zona inferior de sus ojos con un exceso de iluminador.

Enrique del Pozo contra las Campos

Quien ha estallado, recientemente, contra la familia Campos ha sido Enrique del Pozo. El colaborador ha hablado durante su reaparición con motivo de la presentación de la obra de teatro Hechos y Faltas, celebrada en Madrid. Durante esta intervención ha hecho un llamamiento para denunciar cualquier tipo de abuso de poder. «Yo he sufrido bullying», ha indicado. «Vengo a denunciar una agresión que tuve en un programa de las Campos hace 15 años y aquí nadie quiere hablar de este tema y para que no hable de este tema pues se me hacen campañas en contra cuando voy a un programa y se me ha hecho una especie de maltrato psicológico dentro de una serie de programas y productoras», ha explicado sin tapujos.

Enrique del Pozo en una imagen de archivo / Gtres

«Pero si hablas de personas que son cómplices y tienen las manos sucias como las Campos parece ser que aquí… Son cómplices de haber ocultado una agresión a mi persona», ha continuado Enrique del Pozo, asegurando que tuvo que necesitar ayuda psicológica. Es necesario recordar que, el televisivo sufrió una agresión por parte de Jimmy Giménez-Arnau. «En el programa Cada Día de Antena 3 ocurrió algo, pero esa persona está perdonada. Me pidió disculpas, me dio el pésame por la muerte de mi madre… «, dijo Enrique a El Español sobre este hecho. «Jimmy perdió los papeles y, terminado el programa, bajó, me agarró por la espalda y me pegó dos puñetazos en la nariz, y un puñetazo en el ojo que si me da más abajo me quedo ciego. Las señoras Campos vinieron las tres -la madre, por teléfono- para decirme que, por favor, no denunciara. Que, al fin y al cabo, era algo entre tíos. Me dijeron que no denunciara. Por miedo a que me despidieran, me callé. Ellas ocultaron una agresión», añadió.