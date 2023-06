Alejandra Rubio da la última hora del estado de salud de María Teresa Campos

Alejandra Rubio se ha convertido en protagonista de la actualidad por un doble motivo. En primer lugar porque su familia es una constante generadora de noticias y en segundo porque su presencia en un evento siempre se presta a preguntarle por todos los temas que la involucran. Vestida con un impactante look negro de encaje con maxi aberturas en las piernas, la nieta de María Teresa Campos habló de varios asuntos. Entre ellos, el preocupante estado de salud de su abuela.

El otro gran tema de conversación en el clan Campos es el nacimiento del hijo de José María Almoguera y Paola Olmedo, ergo el nieto de Carmen Borrego. Cuando la prensa le dice el nombre de Marc, Alejandra Rubio se queda extrañada, como si no supiese de quien le están hablando. A continuación, valora la llegada del pequeño a la familia en medio de la guerra familiar: «Carmen va a ser una abuela genial. Para mí siempre ha sido mi tía crack y va a ser una abuela guay. Este es un momento para dejar todos los problemas a un lado y estar juntos». Una manera de dejar atrás viejas rencillas que tuvo con la hermana de su madre.

Esta fue una buena oportunidad para hablar con Alejandra Rubio del estado actual de su abuela. La joven asegura que «ella está muy feliz de haber sido bisabuela». Una noticia que le dio su otro nieto, el padre de la criatura. Sin embargo, tal y como contamos en Look, la preocupación de María Teresa Campos no es su bisnieto, ni tan siquiera sus hijas, sino Gustavo, la persona que le cuida día a día y que más tiempo comparte con ella.

Del mismo modo, Alejandra Rubio asegura que la expresentadora «está muy bien, disfrutando de nosotras y nosotras de ella». El próximo 18 de junio, María Teresa Campos cumple 82 años y esa será una buena fecha para ver cómo se comporta su familia y calibrar el estado actual de la presentadora, que apenas sale de su residencia de Aravaca.

La opinión de Alejandra Rubio sobre la boda de Kiko Hernández

De sobra por todos es conocida la enemistad que tienen Alejandra Rubio y Kiko Hernández. Son varios los reproches que se han soltado públicamente y el fuego cruzado entre ellos ha sido constante en los últimos tiempos. Quizá buscando ese punto de morbo, los reporteros le preguntaron a la joven por la sorprendente boda de Kiko con Fran Antón.

La colaboradora no era conocedora del enlace entre Kiko Hernández y en un principio pensó que era una broma «¿me estáis vacilando?». Cuando le confirmaron los datos respondió: «Pues enhorabuena. Me alegro. Una boda siempre es motivo de celebración». Dice que no le guarda rencor, aunque «hay cosas por las que no se pueden pasar, pero bueno». Reconoce que si le invitase al enlace no iría: «Estoy de bodas hasta arriba, no puedo más. No puedo, lo siento», finaliza.