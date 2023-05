Desde que Maria Teresa Campos (81) fuera ingresada de urgencia en un hospital de Madrid el pasado mes de enero, la preocupación de su entorno acerca de su estado de salud es cada vez mayor. Prueba de ello son las declaraciones (y polémicas) que sus dos hijas, Terelu Campos (57) y Carmen Borrego (56), han hecho y protagonizado respectivamente en las últimas semanas en el plató de Sálvame, el programa para el que ambas trabajan; pues mientras Terelu prefiere guardar silencio absoluto sobre nada que tenga que ver con la veterana presentadora, Borrego da ciertos detalles íntimos que no gustan demasiado a su hermana; lo que produce un choque entre ellas.

Precisamente el respecto de esto último se ha pronunciado esta tarde en el programa Fiesta Alejandra Rubio (23), nieta de Maria Teresa Campos. La colaboradora ha confesado a Emma García (49) que, debido al delicado estado de salud en el que se encontraría actualmente su abuela, y con el fin de preservar su privacidad, la familia habría llegado a un acuerdo, una especie de pacto de silencio.

«Hay una especie de pacto interno de no hablar del tema. Paso mucho tiempo con mi abuela y hay cosas que no conozco. Lo que contó Carmen no corresponde a la realidad que yo vivo con mi abuela. No es verdad que mi madre y mi tía estén pasando por un bache, pero sí me consta que han hablado después del malentendido (…) Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter, prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas», ha comenzado diciendo.

«Yo esto no lo vi en directo pero me lo comentaron al día siguiente, quien me conoce sabe que yo estoy totalmente en contra de que se hable de mi abuela en televisión porque es su momento de tranquilidad, ella ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar (…) Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre, mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple», ha continuado.

«Hay veces que Carmen igual habla más de la cuenta y luego se puede arrepentir. Al final, públicamente, yo la veo como mi abuela. Nos ha dado todo en la vida, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, ahora es un momento de estar con ella y respetarla. Claro que las dos se encargan de mi abuela, pero donde más tiempo pasa y donde duerme es en casa de mi madre (…) Gracias a mi abuela hemos hecho lo que hemos querido y hemos tenido la vida que hemos querido, ahora toca dejarla tranquila», ha concluido la joven mostrando una clara posición a favor de su madre en el conflicto.

Carmen Borrego, rota

Fue precisamente el pasado 6 de abril cuando Carmen Borrego se mostró visiblemente emocionada al recordar a su madre tras un vídeo de ella en el que la dirección del programa que conduce Jorge Javier Vázquez en Telecinco, repasaba algunos de los mejores momentos de las Campos en la Semana Santa malagueña. Una festividad a la que por primera vez este año, María Teresa Campos no había podido acudir.