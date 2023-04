Camilo Blanes (39), el único hijo de Camilo Sesto, ha reaparecido este sábado en sus redes sociales tras meses de silencio y alejado del foco mediático. Lo ha hecho, no obstante, con unas fotografías nada halagüeñas para con su estado de salud. «No Camilo no, como decimos y somos los mexicanos y, tú lo eres también, ya basta. Estás irreconocible Camilo, tú puedes. Tienes todo para triunfar, no te dejes morir. Tienes que tener huevos para enderezar y cambiar tu vida, tú puedes, eres guapísimo, tienes talento ¿Qué pasa? Ánimo», le expresa un usuario. «Su madre estará sufriendo de verlo así. Cantas bien, tienes una madre que te ama, y no te falta nada económicamente. Olvida todo. Pide ayuda y empieza de cero (…) Tienes una vida por delante», le dice otro.

En las imágenes, Camilín -como comúnmente se le conoce-, aparece con el semblante serio, notablemente desmejorado, y con una peluca que muchos de los fans de Camilo Sesto han atribuido al interprete de ¿Quieres ser mi amante o El amor de mi vida. «Aquí en la casa del rey», añade Blanes como único comentario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Blanes (@camiloblanesoficial)

La última aparición pública de Camilo, también a través de sus redes sociales, databa hasta el momento del pasado 16 de junio, varios meses antes de que un equipo del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA) tuviera que trasladarse hasta su domicilio ubicado en la localidad madrileña de Torrelodones. «No se sabe lo que le pasa. Va a ser trasladado. Le están estabilizando y por el momento no ha sido trasladado a ningún hospital», informaban desde el programa Ya es verano.

Pero esta no era la primera vez que el hijo de Camilo Sesto había tenido que recibir asistencia médica. En enero del año pasado, Camilo recibía el alta hospitalaria tras cincuenta días ingresado consecuencia de un accidente que sufrió cuando regresaba a casa en bicicleta tras unos días de fiesta, y que desencadenó en una fuerte neumonía y en graves problemas respiratorios. «Han sido unos meses intensos, pero ya estoy mejor», afirmaba entonces.

Hace tan solo un mes, era Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, quien, con motivo del comienzo de rodaje de Camilo Superstar, el biopic de Camilo Sesto que prepara Atresmedia Televisión con Buendía Estudios, y que tendrá a Alejandro Jato como protagonista, reapareció frente a las cámaras y aseguró que su hijo se encontraba «muy bien». «Está muy bien todo. Está bien, fuerte y decidido» a superar sus malos hábitos.

Precisamente acerca de sus adicciones, Ornelas ha manifestado en varias ocasiones que: «No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Mi hijo ha estado distintas veces ingresado, lo suben a la camioneta, va a un sitio de rehabilitación. Camilo no anda solo. Le han llegado a dar el alta. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado».