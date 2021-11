Es evidente que Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, no ha pasado por su mejor cumpleaños. Fue el pasado miércoles cuando el mexicano cumplió 38 años. Una fecha que se vio empañada por su ingreso de urgencia en un hospital madrileño. Así lo ha confirmado Aurelio Manzano para Semana, asegurando que “el estado del joven es de cierta preocupación, aunque permanece estable”.

El susto habría tenido lugar a consecuencia de los achaques de salud del hijo del artista y las adicciones a las que permanece enganchado desde hace ya tiempo. Y es que el más conocido como Camilín habría estado disfrutando de unos días de celebración con sus amigos con motivo de su nueva vuelta al sol. Unos festejos desenfrenados que posiblemente le hayan jugado una mala pasada por la que tendrá que permanecer hospitalizado hasta nuevo aviso.

Quien ha sufrido este ingreso en primera persona ha sido su madre. Lourdes Ornelas no ha dudado en acompañar a su hijo en este bache y pasó la noche del miércoles junto a él, ya que hace unas semanas confesó que el joven ocasionalmente sufre recaídas tras permanecer cierto tiempo totalmente sobrio. El círculo más cercano a Camilo se ha mostrado “muy preocupado” ante el citado medio tras lo sucedido. Un sentimiento que ya llevaba tiempo viviendo su madre, que se muestra aterrada por lo que pueda pasar: “Estoy desesperada por la situación. No puedo arreglar el problema de mi hijo. Me siento impotente. […] Hago lo que puedo, estoy encima suya, le reprendo… Pero te das cuenta de que no avanzas, de que haga lo que haga no sirve de nada”, explicó apenada.

La mexicana ya intentó tomar medidas drásticas ingresando a su hijo en un centro. Una solución que ya llevó a cabo anteriormente tanto en México como en Madrid, pero a día de hoy no es factible ya que Camilo es mayor de edad y se necesita su consentimiento. Por su parte, el joven se niega rotundamente a entrar en un centro de este tipo de nuevo y tampoco parece que quiera que su madre le ayude. “Si estuviera en su casa le controlaría mucho más y él no quiere que le controle. Así puede hacer lo que le da la gana”, contaba la propia Lourdes.

No cabe duda de que la muerte de Camilo Sesto supuso un antes y un después en la vida de su hijo. El cantante falleció a los 72 años, víctima de un fallo renal. Una pérdida inesperada que Camilín no estaba preparado para enfrentar, y que acabó sumiéndole en una profunda tristeza que desembocó en una fuerte depresión. Antes de la muerte de su progenitor, el mexicano había firmado un proyecto musical en su tierra natal que prometía ser todo un éxito. Pero los sucesos acontecidos hicieron que lo dejara de lado y se metiera de lleno en un problema con la bebida y con las “malas compañías” que a día de hoy mantiene a su madre y a sus seres queridos en vilo.