Lolita Flores ha regresado a Madrid, mostrando ese carácter tan espontáneo que le caracteriza, tras una estancia en Barcelona más larga de lo que ella pensaba debido a las inclemencias del tiempo, concretamente a la brutal tormenta ‘Filomena’, que no le permitía ni coger un avión, un tren o volver en coche a la capital debido al mal estado de las carreteras anegadas de nieve y hielo. Pero por fin, la hija de ‘La Faraona’ ha podido retornar a su casa tras un periplo que la desvió hasta Valencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

Junto a algunos compañeros del concurso de televisión ‘Tu cara me suena’, cuya final habían grabado en Barcelona, por fin la también actriz y cantante pisó suelo madrileño y nos hacía algunas declaraciones en las que incluía, de una manera peculiar e irónica, su parecer sobre la noticia de la futura mudanza de Isabel Pantoja a México cuando ya no tuviera a su madre a su lado, una marcha en la que la acompañaría su hermano Agustín pero no sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Antes de comentar estos prácticamente seguros rumores, Lolita ha asegurado que tras su odisea se encontraba muy bien y que “gracias a Dios ya estamos aquí, estaba en Barcelona, no en el desierto. Nosotros no nos podemos quejar”. En cuanto a si había visto los estragos de la terrible tormenta, Lolita ha afirmado que sus hijos le han mandado algunas imágenes de la nieve pero insiste en quitar hierro a su viaje diciendo: “¡Qué nos hemos quedado atrapadas en Barcelona, no en el desierto del Sahara!, aunque tuvimos que pasar por Valencia, que era la única forma de poder venir a Madrid, además, todo muy bien, yo tengo muchos amigos en Barcelona y aunque el toque de queda era a las diez de la noche, por lo menos hemos podido estar juntos, tampoco es un drama”.

Por otro lado, la cantante ha comentado que las fiestas de Navidad han sido para ella muy familiares: “Sí, las he pasado en familia, aquí en Madrid, en Nochebuena los cinco que somos y el día 31 también lo mismo”. Para la juez del exitoso concurso de televisión ‘Tu cara me suena’, de Antena 3, lo que le pide al 2021 es: “Salud, que es lo principal, a ver si se va la COVID, porque sin salud no se puede tener todo lo demás”.

Hay que recordar que recientemente, justo unos minutos después de salir a escena en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas, donde representaba ‘La Fuerza del cariño’, una obra de teatro con la que está de gira por España, Lolita paró su actuación y solicitó ayuda médica, siendo trasladada al Hospital Rafael Méndez de Lorca, Murcia, donde le diagnosticaron una arritmia cardiaca. Ella misma se encargó después de quitar hierro a este asunto diciendo que los motivos habían sido el stress y los viajes continuos, que tenía que hacerse pruebas y descansar.

Tras confirmar que su hermana Rosario saca un nuevo disco de manera inminente, la mayor de los Flores, al ser preguntada por el plan que tiene Isabel Pantoja, su rival sentimental y profesional en el pasado, de irse a vivir a México para sentirse allí arropada por sus buenos amigos del país centroamericano, la intérprete soltó sin aspavientos y sin cortarse un pelo que: “Yo de momento me voy a quedar aquí a vivir”, dejando claro que le da igual lo que haga o no haga la tonadillera, pero dando a entender que ella prefiere ser tan querida y admirada en nuestro país como ahora se siente, así que no tiene la necesidad de huir a ningún otro lugar del mundo.