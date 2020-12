Solo ha sido un imprevisto. Así lo explicaba hace unos días Lolita Flores en sus redes sociales, después del susto que la obligó a suspender la función de ‘La fuerza del cariño’ del pasado sábado en Águilas minutos después de comenzar a actuar. Está bien y prueba de ello es que, tras pasar los chequeos pertinentes, ha disfrutado de una velada distendida junto a su hijo Guillermo con el que compartió cena y confidencias en un restaurante de la capital. A la salida, y haciendo gala de ese ‘temperamento González Flores’, la polifacética artista ha aclarado cómo se encuentra y cuáles han sido las recomendaciones médicas. «Me han dicho que siga con mi vida», explicaba a la salida del local. «Y que la prensa me deje tranquila», decía con su habitual sentido del humor.

Todo ocurrió el pasado sábado en la localidad murciana de Águilas. La artista se encuentra de gira con la obra ‘La fuerza del cariño’ con la que está cosechando un éxito tras otro allá donde va, confirmando que la interpretación es donde ha encontrado su sitio. Minutos antes de salir al escenario comenzó a sentirse mal y, aunque intentó continuar con el espectáculo, finalmente tuvo que suspender. A pesar de su indisposición, la hija de Lola Flores quiso salir al escenario para avisar a los espectadores de lo que estaba ocurriendo. Incluso llegó a preguntar si había algún médico en la sala del Auditorio Congreso Infanta Elena donde iba a tener lugar la representación. «Me encuentro mal. Tengo que suspender. Si hay algún médico lo agradeceré», dijo preocupando al público.

Treinta minutos después, la intérprete de ‘Sarandonga’ abandonaba el teatro en ambulancia de camino al hospital de Lorca donde se le realizaron las pruebas pertinentes para dar el diagnóstico y pautar un tratamiento. Lolita había sufrido una arritmia causada por el agotamiento y el estrés, por lo que se ha puesto en manos de un cardiólogo que, como muy bien ha contado la propia actriz, le ha recomendado que descanse y esté tranquila.

Un día después del percance, y tras suspender las funciones programadas de esta semana, Lolita se dirigía a sus seguidores a través de sus redes sociales para contar, de viva voz, lo que había sucedido y de paso enviar un mensaje tranquilizador. «Hago este vídeo porque quiero daros las gracias a todas las amigas y amigos y a aquellos que han llamado para preguntar cómo estoy. Estoy bien. Estas cosas les pasa a los artistas cuando no paramos, cuando vamos de un lado para otro. Hay mucho trabajo, gracias a Dios, hay mucho que pagar también… Los viajes revientan, una ya no tiene 20 años y sobre todo, después del confinamiento hay que coger fuerzas. De verdad, que quiero dar las gracias a Águilas, a su alcaldesa, al gerente del teatro… por lo bien que se han portado conmigo», comenzaba diciendo. «No me gusta suspender funciones, salvo que sea algo grave, como en este caso. No es nada grave, como para morirme, pero bueno… El corazoncito que tengo ayer latía de otra manera y eso es algo que ahora no tiene importancia, pero que habrá que mirar y controlar», continuaba.

Y terminaba con unas palabras de agradecimiento al equipo médico que la atendió nada más llegar al Hospital de Lorca, así como a sus compañeros y amigos que estuvieron pendientes de ella durante las primeras horas y anunciaba que seguirá los consejos de los especialistas y permanecerá en su casa descansando y cogiendo fuerzas para así poder regresar a los escenarios cuanto antes: «Volveré a la batalla como una guerrera». Hay Lolita para rato.