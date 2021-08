Hace casi dos años que falleció el cantante Camilo Sesto y el programa ‘Viva la vida’ ha dado ‘el bombazo’, al desvelar la existencia de un supuesto hijo secreto del artista alicantino. La noticia ha protagonizado gran parte del espacio que presenta Toñi Moreno. El sábado 7 de agosto comenzaba anunciando que iban a desvelar la identidad de un famoso cantante español con trascendencia internacional al que le había salido un hijo secreto. La primera pista no era otra que el haber vendido 70 millones de copias en todo el mundo.

Una hora después daban la segunda: el polifacético cantante también había participado en varias películas, pero la última pista fue la definitiva. La imagen de unos impresionantes ojos azules confirmaban que se trataba del protagonista de ‘Jesucristo Superstar’. Los colaboradores no tardaban en sacar los datos que tenían en su poder y que confirmaban la noticia.

El programa había hablado con el protagonista de la historia, que por el momento prefiere no dar más detalles sobre su identidad. Tan solo que tiene 36 años, se llama David y que cree pies juntillas lo que le ha contado su madre sobre la presunta relación que mantuvo con Camilo. Además de desvelar que el artista no solo era conocedor de su existencia, también confirmaban tener en su poder una fotografía en la que aparece el cantante con él y también con su hijo Camilo.

Precisamente ‘Camilín’ no ha tenido problema en responder a los micrófonos de Gtres sobre esta noticia bomba que no ha dejado indiferente a nadie. Y lo ha hecho de regreso a su casa -la impresionante vivienda a las afueras de Madrid en la que vivió su padre- tras una mañana practicando deporte. Desde la muerte de su progenitor su vida transcurre de manera discreta en la casa. Su madre, Lourdes Ornelas, no convive con él pero está muy pendiente de todo lo que concierne a su hijo, por cuya salud, según Kiko Matamoros, sigue preocupada.

Ella misma reconoció hace un año que su hijo estaría dilapidando la fortuna que ha heredado tras la muerte del intérprete de ‘Algo de mí’ debido a sus problemas de alcoholismo. Ya ha pasado por varios centros de rehabilitación en México, pero la libertad de la que goza en España podrían haber agravado sus adicciones.

Nuevos datos

Loa información que maneja ‘Viva la vida’ da a entender que no sería uno, sino dos, los hijos secretos de Camilo Sesto. Hay datos que no concuerdan con la conversación que han mantenido con David, y la propia Toñi Moreno así lo ha reconocido. «Son dos historias diferentes, una en Madrid y otra en Barcelona. El de Madrid no niega que pueda ser hijo de Camilo, pero dice que nunca ha tenido contacto con él aunque hay fotos que dicen lo contrario», ha dicho.

Mientras que Juan Luis Galiacho sí confirma la historia del que vive en la ciudad condal: «Vive en Barcelona y es taxista», ha desvelado afirmando además que ya habría visitado un bufete de abogados para solicitar unas pruebas de ADN. Unas pruebas que, según ha comunicado Lourdes Ornelas, no se negarían a realizarse si un juez es quien las solicita.