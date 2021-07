Toñi Moreno ha vuelto a ‘Viva la vida’ como la gran presentadora que es: con paso firme, con una gran sonrisa y estrenando look. Y es que los cambios de imagen de las presentadoras suelen estar a la orden del día cada vez que comienzan temporada. Y la comunicadora andaluza no iba a ser menos.

Solo 24 horas antes de tomar el relevo de Emma García, Toñi se ponía en manos del estilista Manuel Zamorano para someterse a un cambio. La presentadora se ha apuntado al corte de moda, el ‘long bob’, y además ha aclarado su cabellera luciendo un rubio muy favorecedor. Con este nuevo pelo, y ataviada con un sastre veraniego rosa con flores en tonos negros y sus inseparables ‘sneakers’, la comunicadora comenzaba una nueva etapa en la que considera su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

«Hoy tocaba cambio. No me asustan…y me refiero a la propia vida», escribe Toñi en un post junto al peluquero mientras presume de corte de pelo.

Su vuelta al plató de ‘Viva la vida’ ha coincidido con una semana de auténtica revolución en Mediaset y la de Sanlúcar de Barrameda se encontraba con la resaca de la gran final de ‘Supervivientes’ y todo lo que ha supuesto la victoria de Olga Moreno en el ‘reality’.

Por si fuera poco el miércoles Terelu Campos y Carmen Borrego protagonizaban una portada inesperada que suscitó las feroces críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’, molestos por las declaraciones de las hermanas que mostraban su tristeza por la ausencia de Mila Ximénez. Toñi charlaba con ellas al poco de comenzar el espacio, y adelantaba que venían dispuestas a responder.

Y quien también tenía una cita importante en su puesto de trabajo era José Antonio Avilés. El colaborador, uno de los más controvertidos del programa, daba su particular bienvenida a Toñi emocionado y al borde de las lágrimas tras los últimos acontecimientos que han rodeado su vida sentimental.

Su simpatía y su naturalidad le han acompañado desde el inicio de la temporada estival del programa. Moreno está feliz, a pesar de no tener vacaciones. El verano es una excelente época de trabajo para ella que además, en este 2021, va a compaginar su labor al frente de ‘Viva la vida’ con el programa ‘El verano de tu vida’, que conduce en Canal Sur.

El año pasado convertirse en la sustituta de Emma García estuvo rodeada de polémica, tras unas palabras de la presentadora vasca, que apostaba por Terelu Campos para ocupar su lugar. Aunque rápido dejó claro que se alegraba mucho por Toñi Moreno «porque le hace especial ilusión y tiene muchas ganas de trabajar porque, desgraciadamente, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha visto afectado por la pandemia».

El verano pasado la audiencia no notó el cambio de presentadora. Toñi se movió como pez en el agua en el plató que ya fue suyo antes del primer relevo que hizo con Emma, cambiando el fin de semana por el ‘dating show’ de mediodía. Empezó fuerte ya que, el 1 de julio era la encargada de anunciar la sorprendente separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.