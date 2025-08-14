Después de que se haya confirmado que la colaboración entre los duques de Sussex y Netflix sigue adelante en un nuevo modelo sin compromisos económicos concretos, el avance de la segunda temporada de la docuserie de Meghan Markle ya ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Una segunda temporada en la que la esposa del príncipe Harry va a contar con nuevos invitados, entre los que se encuentran rostros conocidos como la modelo Chrissy Teigen o el chef español José Andrés, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del avance de los nuevos episodios.

El español se ha convertido en una figura de gran relevancia a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, donde es muy conocido. No obstante, aunque lleva muchos años allí, él no olvida sus raíces. Por eso no ha dudado en incluir en el episodio algunos detalles que remiten directamente a la gastronomía española.

José Andrés en el programa de Meghan Markle. (Foto: Netflix)

Entre ellos, por ejemplo, una pata de jamón, que se encarga de cortar ante la atenta mirada de la duquesa de Sussex: «Todo el mundo debería tener una de estas en su casa», le comenta José Andrés a Meghan Markle antes de ofrecerle una loncha.

La duquesa y el asturiano aparecen en el avance cocinando un arroz con langosta en el jardín de la casa. Y es justo en ese momento cuando Meghan revela que a Harry no le gusta la langosta.»¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi marido», dice la duquesa. Un detalle que hace que el chef le haga un divertido comentario: «¿Y te casaste con él?». Unas palabras que provocan las risas de la duquesa de Sussex y que muestran la estrecha relación que existe entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Aunque ha sido ahora cuando José Andrés se ha animado a colaborar en el programa de Meghan Markle, lo cierto es que el asturiano y los duques de Sussex se conocen desde hace tiempo y han colaborado en varias ocasiones. Por ejemplo, la pareja ha donado fondos para algunas de las campañas de emergencia en las que ha tenido que intervenir la organización World Central Kitchen. Además, el chef ha defendido más de una vez a Harry y a Meghan de las críticas, como cuando fueron foco de diversos comentarios tras los incendios de California.

«Cuando las cámaras no estaban grabando, estaban allí escuchando a la gente y les hicieron sentir como la persona más importante del mundo», reveló el asturiano sobre la actitud de los duques de Sussex con los afectados por el fuego a principios de año.

El nuevo acuerdo de los Sussex

A pesar de que hace algunas semanas se anunció que el contrato de Harry y Meghan terminaba en el mes de septiembre y que no se iba a renovar, al final la pareja ha llegado a un nuevo modelo con la plataforma. Un acuerdo no sujeto a cifras concretas, pero en el que se dará la opción a la compañía de tener la primera visión de los proyectos de la productora de los Sussex.