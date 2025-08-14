Cayetano Rivera sorprende publicando una fotografía en una plaza de toros: ¿vuelve a los ruedos?

El verano de 2025 no está siendo nada fácil para Cayetano Rivera. A finales del mes de junio, su nombre acaparó multitud de titulares a raíz de un altercado que protagonizó con la policía en las calles de Madrid y que terminó con su detención durante unas horas. Desde entonces, su desaparición pública ha sido evidente, hasta el punto de que se ha centrado única y exclusivamente en su hijo y en su gira de despedida de los ruedos. Sin embargo, lo cierto es que la suerte tampoco está de su lado en este último aspecto, ya que una lesión le ha obligado a cancelar algunos de los compromisos profesionales que tenía programados para los meses de verano.

Antonio Rossi adelantó que el diestro había sido diagnosticado con «una fractura de falange proximal del segundo dedo del pie, un hematoma en el glúteo izquierdo y una contusión en el pectoral derecho». Un parte médico que el propio Cayetano compartió seguidamente para explicar que no iba a poder estar en la Feria de Santiago 2025. «Debido a un percance ocurrido el pasado miércoles en un tentadero, toreando un novillo, me es imposible estar mañana en Santander, como era mi deseo. Muchas gracias por vuestro cariño y mucha suerte a mis compañeros», escribía.

Hola a todos,

Debido a un percance ocurrido el pasado miércoles en un tentadero, toreando un novillo, me es imposible estar mañana en Santander, cómo era mi deseo.

— Cayetano (@Cayetano_Rivera) July 25, 2025

Desde entonces, no se ha vuelto a conocer nada sobre su paradero, pero una de las últimas fotografías que ha compartido en su perfil oficial de Instagram ha dejado entrever que podría estar preparando su vuelta a los ruedos. En la imagen, aparece sentado en un poyete de una plaza de toros junto a dos amigos cuya identidad se desconoce. Entre ellos hay un capote en el suelo mientras mantienen una conversación natural en un momento en el que se desconoce si el torero acababa de tener un entrenamiento. De ser así, indicaría que el hijo de Carmina Ordóñez estaría experimentando una buena evolución y recuperación, algo que dejaría entrever que estaría a punto de retomar su agenda profesional. No obstante, por ahora, Cayetano no se ha pronunciado al respecto para aclarar los rumores surgidos al respecto.

Cayetano Rivera junto a dos amigos. (Foto: Instagram)

Cayetano Rivera «no está bien»

Paralelamente a las especulaciones surgidas en torno a su regreso a los ruedos, Canales Rivera ha confesado en el programa TardeAR que su primo Cayetano «no está bien» y que la causa de su bajón no es solo la lesión física. «Está intentando recuperar la temporada, que además es la última en la que va a vestir de torero. Y le pasa esto. Se pregunta: ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?», contaba. Otros miembros de la familia, como su tío Antonio Rivera, también han expresado su inquietud al no haber podido contactar con él en las últimas semanas. «Me preocupa. A ver si tiene algún problema, si está malo, si tiene algo», ha llegado a comentar.