Suenan campanas de boda en ‘Sálvame’: Kiko Hernández y Fran Antón se casan

Pese a ser una persona hermética en lo que a su vida personal se refiere, a Kiko Hernández se le ha hecho bastante complicado ocultar la identidad del hombre que ha conquistado su corazón. Este no es otro que Fran Antón, el hombre con el que el colaborador de Sálvame llevaría varios meses compartiendo su vida cotidiana, razón por la que ambos habrían optado por dar un paso al frente y darse el «sí, quiero».

Así lo han confirmado en Sálvame, habiendo dado pistoletazo de salida el programa de las tardes de Telecinco asegurando que contaban con la «madre» de todas las bombas que haría que «muchos fliparan». Tanto es así, que unos minutos antes de hacer partícipe a la audiencia de la buena nueva, el espacio televisivo se hacía eco de algunas de las reacciones de los compañeros del ex concursante de Gran Hermano, como por ejemplo Belén Esteban: «Me has dejado un poco impresionada, ¿es verdad?», o Carmen Alcayde: «Estáis viendo como reaccionamos, ¿no? Pero es la noticia más bomba que he oído en mi vida». Por su parte, Terelu Campos revelaba algunas pistas: «Se trata de algo impensable, sorprendente. Una noticia inimaginable, de las que hacen historia, como estas». Y vaya si tenía razón, ya que probablemente nadie podía haber llegado a imaginar que Kiko terminaría casándose con el actor.

Será durante este mismo fin de semana cuando el tertuliano pase por el altar junto al que se ha convertido en su compañero de vida, pese a que han sido muchas las ocasiones en las que ha intentado negar que entre ellos existe un noviazgo que va viento en popa. Sálvame ha podido saber en exclusiva que su trabajador tiene previsto casarse en las próximas horas, admitiendo un testigo que tanto Kiko como Fran habrían celebrado ya una despedida de soltero con la que decir adiós a su etapa en solitario para comenzar una nueva de manera conjunta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fran Anton Lopez (@franantonlopez)

Era durante el pasado mes de octubre cuando la revista Lecturas sacaba a relucir la identidad de Fran Antón, nacido en Melilla hace 41 años y un gran profesional en ámbitos como el del cine, el del modelaje, el del baile o el de la música. En lo que al físico se refiere, cabe destacar que el futuro marido del colaborador mide 1,93 metros y cuenta con una esbelta figura fruto del seguimiento de una dieta saludable y de ejercicio diario. Dos factores de los que hace gala a través de sus redes sociales, habiendo hecho de éstas su mejor diario personal a la hora demostrar algunas facetas sobre sí mismo que previamente eran desconocidas dentro del universo 2.0. Pero, si algo tiene en común con su novio es su pasión por el arte y especialmente por el teatro, así que no resultaría extraño que sus planes estén cargados de opciones de este tipo al haberse conocido en los ensayos de Distinto.