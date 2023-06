Terelu Campos y el día que Letizia Ortiz “le puso a caldo”

Terelu Campos ha sido la invitada del capítulo 96 de ¡Menudo Cuadro!, el podcast presentado por David Andújar y David Insua. La hija de María Teresa Campos ha sido la encargada de cerrar la quinta temporada del formato radiofónico y, coincidiendo con la noticia del «fin de Sálvame» sin duda lo ha hecho por la puerta grande. Su actual momento profesional está rodeado de un gran misterio y con sinceridad, Terelu ha confesado que le «da muchísima pena» dejar de sentarse por las tardes en el espacio televisivo que tanto éxito le ha hecho acumular en su trayectoria. No obstante, sostiene que Sálvame le ha enseñado muchas cosas y que una de ellas es a «relativizar» y a recordar que «lo que hoy es horroroso, mañana será olvidado».

Haciendo un breve repaso de su currículum televisivo, Terelu ha recordado sus inicios en la profesión, los cuales fueron en la radio nacional junto a su madre y Arturo González. Aunque es consciente de la ayuda que le ha supuesto que su madre fuera María Teresa Campos, ha reconocido que no siempre ha sido fácil: «Mi madre siempre ha sido estricta. Llegaba cinco minutos tarde y me decía: ‘Igual no quieres trabajar en esto’».

Rememorando sus pasos por la pequeña pantalla, David Andújar ha preguntado a la invitada de la semana cuál ha sido la etapa más feliz de su carrera a lo que Terelu, sin pensarlo dos veces, respondía que «Telemadrid, sin lugar a duda». Sin embargo, el programa de RTVE Con T de Tarde fue el lugar donde le ocurrieron los momentos más reseñables de su vida, tanto personal como profesionalmente hablando. Centrándose en su faceta más privada, recuerda que mientras que cumplía con sus compromisos laborales en el plató mencionado, se casó, se quedó embarazada y nació su hija Alejandra. También se separó al poco tiempo.

En esa misma época también vivió uno de los momentos más recordados de su carrera: cuando informó en exclusiva desde el programa Con T de Tarde que el entonces príncipe Felipe estaba comprometido con Letizia Ortiz. Terelu ha contado que en un principio el formato decidió no revelar dicha información pero que en cuanto su madre se enteró le aconsejó que no se callara: «Mi madre me escribe y me dice: ‘Sé que lo sabes, di el nombre’, Y yo si mi madre dice que lo diga, lo digo», manifestaba entre risas. Siguiendo las palabras de su madre fue entonces cuando alzó la voz en riguroso directo y dijo: «¿Pero entonces de quién habláis? ¿De Letizia Ortiz? Porque sé que estáis hablando de Letizia Ortiz».

Sus palabras corrieron como la pólvora y fue cuestión de tiempo que saliera a la luz los planes de compromiso de los actuales Reyes de España. Cabe destacar que, en aquella época, Doña Letizia ejercía como periodista para la cadena pública y, según ha contado Terelu, nada más enterarse la criticó a sus espaldas: «Ese día me puso a caldo en maquillaje de TVE. Ella lo que no sabía es que yo tenía amigas allí», explicaba la presentadora.