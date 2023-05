Terelu Campos se queda sin votar por culpa de un conocido

Terelu Campos se ha quedado sin poder votar en estas últimas elecciones municipales y autonómicas y así lo ha querido contar a través de su perfil oficial en las redes sociales, donde ha comentado que está muy disgustada por esto. «Aunque te parezca increíble a mí me ha pasado», ha escrito la hija de maría Teresa Campos, que ha explicado las circunstancias exactas por las cuales no ha podido ejercer su derecho. «‘Alguien’ lo voy a dejar ahí, me quitó de mi empadronamiento sin yo saberlo, sobre todo porque quien lo hizo tiene mi teléfono para comunicármelo. Me he sentido muy frustrada porque como os decía he mamado mi responsabilidad social», ha comentado la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Una situación que ha disgustado mucho a la hermana de Carmen Borrego, que es la primera vez en su vida que se queda sin votar. «¡Estoy indignada. Aquí están mis papeletas sin poder meterlas en sus urnas correspondientes!», ha escrito Terelu Campos. La presentadora ha aprovechado el post para contar que ha sido su madre la que desde siempre la animó a que ejerciera su derecho al voto y que estuviera comprometida con esto. «Llegué a Madrid hace 41 años con solo 16 añitos. Llevo votando toda mi vida desde mi mayoría de edad, porque lo he mamado, mi madre me inculcó mi compromiso como ciudadana y mi deber también», ha asegurado Terelu.

Aunque en esta ocasión la presentadora se ha quedado sin votar, lo cierto es que no ha tenido reparos en dar algunas pistas sobre su voto. «Jajaja .. lo mejor que me ha pasado como persona que trabaja de cara al público es que nadie sabe a quién voto.. para el PP soy del PSOE y para el PSOE. Soy del PP .. ese es mi mérito .. aunque puedes tener claro que a quién voto ellos lo saben!!», ha dicho.

La colaboradora ha recalcado que no ha podido votar porque alguien le quitó el empadronamiento sin ella saberlo y que no se lo comunicó. Terelu Campos ha comentado que se arrepiente de no haber gestionado el voto por correo para su madre, que tampoco ha ejercido su derecho: «Hoy me siento culpable de no haber gestionado que mi madre haya votado por correo, pero tampoco me flagelo por ello dadas sus circunstancias personales», ha escrito la colaboradora.

A pesar de que ha dicho que se ha quedado sin ejercer su derecho al voto por un problema con el empadronamiento, la colaboradora no ha entrado en más detalles. Eso sí, han sido muchos los que le han mandado mensajes de apoyo y han animado a la hija de María Teresa Campos a que lo solucione de cara a las elecciones generales de finales de este año.