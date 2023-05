Terelu Campos ha lanzado un inquietante mensaje en relación a su madre. Desde hace ya bastante tiempo que María Teresa Campos está alejada de la televisión, así como del foco mediático, y sus salidas de casa son contadas. Una realidad que ha generado cierta preocupación sobre su salud, sobre todo porque sus hijas intentan no dar muchos detalles sobre su estado. De hecho, recientemente se supo que Carmen Borrego y Terelu habían estado buscando una persona que pudiera estar pendiente de su madre, más allá del apoyo de Gustavo.

Ahora, la hija mayor de la veterana comunicadora ha hablado de la situación de su madre en el blog que publica en la revista Lecturas. Según ha apuntado la presentadora, María Teresa Campos «ya no es la que era» y por este motivo ha pedido más respeto «por la dignidad que se merece mi madre en su vejez y en su enfermedad». Según ha explicado Terelu Campos, a sus 81 años, María Teresa Campos es una persona que en estos momentos ya no puede decidir por sí misma y, por eso, su familia quiere que los medios y los fotógrafos le dejen espacio y tranquilidad, para que no se sienta agobiada.

Aunque se trata de un momento complicado para la familia, Terelu Campos ha aprovechado también para dedicarle unas bonitas palabras a su madre y alabar la educación que le ha dado tanto a ella como a su hermana: «Hemos crecido y nos han educado dentro de un matriarcado, y con eso lo digo todo», ha sentenciado la presentadora, que ha destacado que su madre es una de las mujeres más progresistas de su vida, pero también de nuestro país.

Terelu Campos habla con mucho orgullo de su madre, pero insiste en la importancia de que pueda estar tranquila en esta etapa de su vida. «Se me llena la boca cuando lo digo: MI MADRE. Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era». Para la presentadora es fundamental que se respete a las personas mayores y se las deje tranquilas, más allá del interés informativo que puedan generar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)



La hermana de Carmen Borrego ha hecho referencia también a una cuestión muy triste, pero inevitable: el momento en el que María Teresa Campos fallezca. Según ha explicado, cuando esto ocurra, la veterana comunicadora seguirá siendo un referente, pero para ella, la que habrá muerto será su madre y no quiere que ahora se sigan publicando fotografías de ella en la prensa: «Todo ser humano merece un trato digno. ¿Merece la pena esto?», ha recalcado Terelu Campos.