Isabel Preysler está viviendo un verano de ensueño. La reina de corazones ha volado hasta Maldivas en una inmejorable compañía. La socialité no ha querido perderse el decimosexto viaje de novios de su hija, Tamara Falcó, y de su yerno, Íñigo Onieva, y les ha acompañado a este destino de lujo, del que ya ha compartido imágenes en sus redes sociales. Aunque se barajan distintos motivos por los que la ex mujer de Julio Iglesias está presente en las vacaciones del matrimonio, lo cierto es que ha sido ella misma la que ha reconocido el motivo por el que ha querido sumarse a esta escapada que está muy lejos de ser romántica.

Las nostálgicas palabras de Isabel Preysler

Hace unos días, Tamara Falcó reapareció en redes tras su viaje a Francia con su marido para desvelar que se encontraba en Maldivas -concretamente en la isla de Voavah-. Sin embargo, lejos de tratarse de un viaje para dos -aunque el destino invita a ello-, la marquesa de Griñón contó a sus miles de seguidores que su madre les acompañaba en este viaje -un gesto que demostró que las diferencias entre Onieva y Preysler ya son agua de borrajas-.

Aunque Seychelles suele ser uno de los destinos favoritos del clan, en esta ocasión han volado hasta Maldivas para disfrutar del comienzo del mes de agosto, uno de los más calurosos en España. Desde su llegada, la hija del fallecido Carlos Falcó compartió cada detalle de su viaje, por el que no han tenido que desembolsar dinero ya que se trata de una colaboración, tal y como han señalado en sus respectivas cuentas personales. Concretamente, esta experiencia única y de lujo es un regalo de la cadena Four Seasons, que tiene resorts en distintos lugares del mundo. Aunque en un comienzo se pensó que el conglomerado hotelero había contado exclusivamente con Tamara -y que esta podría haber invitado a su madre y a su marido-, lo cierto es que Preysler también forma parte de esta acción en el universo 2.0, ya que la reina de corazones también ha mencionado en su carrete de imágenes al resort.

Sin embargo, a diferencia de las publicaciones de su hija o de su yerno, la viuda de Miguel Boyer ha confesado que este viaje le recuerda mucho a su infancia en Filipinas, donde vivió hasta que cumplió 17 años. «Rodeada de mar y de palmeras… este clima me transporta a mi querida tierra natal. Una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial, con un equipo impecable», ha escrito junto a varias fotografías en las que demuestra lo mucho que está disfrutando, además de las actividades en las que está participando junto a Tamara e Íñigo.

Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores y de numerosos rostros conocidos, como el de su amiga Cari Lapique, que afronta su verano más difícil tras la muerte de su marido y de su hija mayor: «Qué bonito y que bien estáis ahí con esa tranquilidad en ese paraíso».