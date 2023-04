No ha tenido una tarde fácil Carmen Borrego. La colaboradora ha estado presente en Sálvame y a buen seguro que no contaba con salir hecha un mar de lágrimas. Son momentos muy sensibles para la familia Campos. El estado de salud de María Teresa Campos preocupa mucho a sus hijas y ha obligado a la familia a decir adiós a algunas tradiciones, como viajar junta a la Semana Santa de Málaga para ver las procesiones desde su privilegiado balcón.

El deterioro de salud de Teresa ha propiciado que este sea el primer año que se pierde las festividades religiosas de la capital de la Costa del Sol, que siempre ha sido uno de sus planes favoritos. Así lo ha desvelado su propia hija, que presa de la nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, también ha decidido ausentarse de Málaga en esta semana tan señalada. Y todo ello pese a que la octogenaria presentadora ha experimentado una mejoría, tal y como hemos informado en Look.

La dirección del programa le ha puesto un vídeo a Carmen Borrego en el que se repasaban algunos de los mejores momentos de las Campos en la Semana Santa malagueña. Esto ha hecho florecer sus sentimientos y su memoria se ha ido rápidamente hacia los que ya no están, como suele suceder en este tipo de festejos. En primer lugar, su tía Lely. Araceli Campos, hermana de María Teresa falleció en 2015, después de un año y medio de intensa lucha contra un cáncer de mama. Tan solo tenía 58 años. Ella también era una fija cada año en la calle Larios. Por si fuera poco, las hermanas Campos vieron morir a su tío en el año 2019. Manolo Borrego, hermano de su padre, fallecía estando ellas dos en pleno directo.

Carmen Borrego no ha podido aguantar todo este cóctel de emociones y se ha venido abajo. La hermana de Terelu ha explicado también que la Semana Santa siempre ha sido una de las mejores épocas para la familia, sobre todo para su madre.

Cada año la esperaban con mucho entusiasmo. Incluso, no ha dudado en poner un ejemplo para hacer partícipe a la audiencia de lo vital que era para ellas. Borrego ha destapado que cuando su madre o ella veía algo de ropa que le gustaban se animaban mutuamente a comprárselo pensando en la Semana Santa. Era pura pasión.

Las cosas han cambiado demasiado y Carmen tiene un gran pesar porque su madre ya no pueda disfrutar de eso. Sin ella, no es lo mismo y por eso ha tomado la determinación de no acudir este año. Conscientes de que lo estaba pasando mal, sus compañeros de plató han tratado de animarla, diciéndola que a lo mejor se reconciliaba con la Semana Santa. Eso pasaría por acudir con su nieto: «Entonces sí que volvería a ese balcón», ha sentenciado Carmen Borrego. ¿Nueva generación?