El declive de María Teresa Campos en apenas un año

El 3 de marzo de 2022, María Teresa Campos reaparecía en la pequeña pantalla con una petición que dio mucho de qué hablar. Tras repasar su trayectoria profesional en el programa 10 momentos de mi vida, ‘la reina de las mañanas’ de Telecinco quiso lanzar un mensaje que no tardó en saltar a los medios de comunicación: «Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque este trabajo llena mi vida y así no estoy en mi casa sentada».

Han sido 50 los años que la madre de Terelu y Carmen Borrego ha estado vinculada con el mundo de la comunicación, pues durante 25 años tuvo su propio programa de radio y los otros 25 estuvo en la televisión, convirtiéndose así en una de las periodistas más influyentes de la historia de España. Ahora, en su ‘jubilación’, la presentadora no entendía por qué tenía que dejar atrás su profesión: «Habrá quien piense que yo quiero un programa. Hablo de una colaboración, algo que me haga sentir por la mañana, que me haga feliz».

Su declive

Tan solo unos días después, ‘la reina de las mañanas’ fue homenajeada con un galardón en los Premios de Andalucía de Periodismo. Allí se mostró feliz, renovada y, sobre todo, con ganas de seguir informando como hasta entonces. Pero pronto su salud dijo ‘basta’ y comenzó un declive que, a día de hoy, mantiene en vilo a la población. En el mes de agosto, después de que Carmen Borrego alertase sobre el delicado estado de salud de su madre, la presentadora confirmó a las cámaras de Gtres las palabras de su hija: «Me encuentro bien. Me podría encontrar mejor, pero…». Desde entonces, apenas se ha dejado ver.

Máxima preocupación

El pasado mes de enero, la preocupación por María Teresa Campos aumentó al conocerse que estaba ingresada debido a una aparatosa caída. Fue el día de Nochevieja cuando la presentadora tuvo un pequeño accidente que la llevó hasta el hospital La Luz de Madrid: «Tuvo una caída de la cama. El médico la vio en casa y presentaba un dolor muscular, pero como seguía quejándose hemos decidido que había que verla y hacerla una serie de radiografías». Además, Terelu alertó de que su madre estaba cada vez más débil porque ya no tenía ganas de comer y porque su avanzada edad estaba haciendo mella en ella.

Tras la caída, Carmen Borrego dio el último parte de salud de su madre, comunicando que no quería ver a nadie, que se había autoaislado en la intimidad de su hogar y que ya ni si quiera quedaba con sus amigas. El pasado mes de febrero se pudo saber que sus hijas estaban arropándola en este complicado momento y, tal y como publicó Semana, las Campos habían decidido buscar una cuidadora para ‘la reina de las mañanas’. Una decisión complicada y necesaria a la vez pues la presentadora necesita ya una serie de cuidados que no puede ejercer por sí sola. «Mi madre come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien», dijo Terelu.

Ahora, absoluto silencio en torno a María Teresa Campos, que continúa refugiada en su hogar y recibiendo, únicamente las visitas de sus hijas y su nieta, además de la compañía incondicional de Gustavo, al que siempre ha considerado uno más de la familia.