Alarma en el entorno de María Teresa Campos ante un nuevo empeoramiento: «Está muy malita»

Malas, muy malas noticias sobre María Teresa Campos. Desde que ingresara en el hospital, aquejada de un episodio de anemia, las informaciones en torno a su salud no han cesado. Es cierto que hubo había una leve mejoría tras sus últimas pruebas médicas, avanzada en exclusiva por este digital, pero, lo cierto es que, lejos de seguir progresando, las últimas semanas están siendo críticas para la octogenaria comunicadora.

Look ha contactado con su entorno y ha podido saber que, las contadas personas que han podido verla cara a cara recientemente, han encontrado a una María Teresa «muy malita». Y no sólo eso sino que su declive se debe nuevamente a una creciente desnutrición: «No come y si no te hidratas, el organismo falla», nos cuentan muy preocupados.

Las alarmas han saltado y las pésimas noticias no acaban ahí. Además, nos confiesan que «no habla», algo que no hace más que dejar claro que «está muy deteriorada» porque «cada semana va a peor». Palabras duras, que golpean como todo un bofetón de realidad. Por supuesto es absolutamente desconocedora de toda la polémica organizada en torno a Gustavo, su mano derecha y a quien la presentadora aprecia como si de un hijo se tratara.

La información recogida por este medio viene a complementar la obtenida por la revista Lecturas, de parte de quienes aseguran que María Teresa Campos ya no recibe visitas, en principio por decisión propia. Esto es algo que Look ha podido confirmar. En este sentido, es su chófer la persona que más cerca está de ella cada día.

Una dura realidad para María Teresa Campos

La conductora del extinto Qué tiempo tan feliz ha cambiado de rutinas por completo: «Teresa nos tiene muy preocupados. Ella siempre ha sido una persona muy sociable, a la que le encantaba recibir a sus amigos en casa, organizar comidas y cenas y ahora no quiere ver a nadie. Ni siquiera le apetecen las partidas de cartas con sus amigas de siempre, que antes eran sagradas», cuentan a la revista. Cabe recordar que, hasta hace poco, su rutina favorita eran los paseos matutinos en coche por Madrid, escuchando música y sin pasar frío, a bordo de un vehículo que conduce Gustavo.

Sus hijas impusieron la ley del silencio sobre el estado de su madre, pero sí que dieron algunas pinceladas en Sálvame: «Hace tiempo que mi madre no quiere ver a nadie. No somos sus hijas las que la aislamos. Yo nunca he estado en contra de que nadie vaya a casa de mi madre, quien hace feliz a mi madre hace feliz a toda la familia», dijo Carmen Borrego.

Carmen y Terelu se defienden de las acusaciones. ¿Cuánto tiempo dedican a ver a su madre? «Teresa está sola en su casa, por allí no va ninguna. Desde que salió del hospital no ha ido nadie allí a verla», nos comentó una fuente cercana a María Teresa. Tan sólo ve a sus hijas los fines de semana. El sábado se la llevan a comer a casa de una y el domingo a casa de la otra, y en alguna ocasión duerme en el piso de Terelu Campos.

Estas son las últimas noticias relativas a una María Teresa Campos que tiene en vilo a sus seres queridos.