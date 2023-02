En las últimas semanas, María Teresa Campos ha estado en el punto de mira por cuestiones relacionadas con su estado de salud. La preocupación por la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego ha ido in crescendo, sobre todo, desde que sufriera una caída el pasado mes de diciembre. Una situación que ha provocado que, tanto sus familiares como su círculo más cercano estén muy pendientes de la evolución de la veterana comunicadora.

Esta semana, la revista Semana lleva a su portada un reportaje sobre María Teresa Campos, en el que asegura que las hijas de la presentadora han tomado la decisión de buscar una cuidadora para su madre, porque están muy preocupadas por ella. Según apunta la publicación, Carmen Borrego y Terelu Campos se han dado cuenta de que María Teresa ya no es independiente y que necesita ayuda para el día a día. Por eso, ya han entrevistado al menos a una candidata para que atienda a la comunicadora. En el reportaje que publica Semana se ve a Carmen Borrego, con el rostro serio después de mantener un encuentro con una persona a la que ha entrevistado como posible candidata para cuidar a su madre.

Sin duda, una decisión complicada, pero necesaria, dado que la situación de María Teresa Campos en los últimos tiempos es delicada. De hecho, hace unos días, la propia Terelu Campos comentó que estaban preocupados por ella: «Mi madre come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien», dijo la colaboradora.

Tal como explica la revista, la presentadora necesita una serie de cuidados que tienen que llevar a cabo profesionales. Esto no significa que su familia no vaya a seguir muy pendiente de ella, como ha hecho hasta ahora, o que María Teresa no vaya a seguir contando con la compañía y apoyo de Gustavo, que siempre ha estado a su lado.

Si esta semana ha sido la revista Semana la que ha publicado este nuevo dato en relación a la situación de María Teresa Campos, la pasada semana, la comunicadora también era protagonista de una portada. En este caso, era la revista Diez Minutos la que publicaba las primeras imágenes de Campos tras su último ingreso hospitalario, en una salida a almorzar a casa de Terelu. Un reportaje en el que se podía ver a María Teresa más delgada de lo habitual, pero también más recuperada. Según apuntaba la revista, la comunicadora estuvo en casa de su hija mayor hasta última hora de la tarde, acompañada de Gustavo.