Dos de las figuras más controvertidas de la familia del rey Carlos III vuelven a ser protagonistas de una nueva polémica. Al menos, si no nueva, sí no ampliamente conocida. El príncipe Harry y el príncipe Andrés copan en los últimos días las páginas de los medios británicos por un presunto desencuentro que casi les hace llegar a las manos, según algunas fuentes.

La relación entre el duque de Sussex y el duque de York ha sido el objeto de varias páginas de un libro de investigación que está a punto de publicarse y del que se han avanzado algunos extractos. Un texto que analiza los momentos de mayor popularidad de la familia real, así como los de más crisis. Se trata del libro The Rise and Fall of the House of York -El ascenso y la caída de la Casa de York-, que recoge un supuesto episodio de gran tensión entre el príncipe Andrés y su sobrino, considerados ambos en estos momentos como las ovejas negras de la familia real.

El principe Andrés en la misa de Pascua de 2025. (Foto: Gtres)

El libro, que saldrá a la venta a mediados del mes de agosto, desvela que al duque de York se le calificaba como Su Alteza el Bufón en los círculos diplomáticos, por su carácter burlón y por su afición a las fiestas, que le llevó, más adelante, a protagonizar uno de los escándalos más sonados de la familia Windsor. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las tensiones con Harry.

Según el texto, tío y sobrino tuvieron una discusión muy fuerte cuando el duque de Sussex se enteró de que Andrés había dicho algo a sobre Meghan Markle a espaldas del príncipe. No han trascendido los detalles del supuesto comentario, pero está claro que fue algo que no le gustó a Harry, al menos por lo que se asegura en este libro.

Los príncipes Harry y Andrés juntos. (Foto: Gtres)

La prensa británica sostiene que la duquesa fue objeto de algunos insultos que llegaron a oídos del príncipe y Harry se enfadó mucho con su tío, no solamente por el contenido de las declaraciones sino porque no se había atrevido a decírselo a la cara: «Le dijo que era un cobarde», han recogido medios ingleses. La situación se tensó hasta tal punto que los empezaron a lanzar puñetazos y Andrés incluso acabó con la nariz ensangrentada.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos. (Foto: Gtres)

De momento el duque de York no ha hecho declaraciones al respecto, pero sí que se ha pronunciado el hijo menor del rey Carlos III. El hermano del heredero ha negado el enfrentamiento con su tío, así como cualquier tipo de agresión física. Ahora habrá que esperar a ver qué más sorpresas recoge este libro, que promete sacudir, una vez más, los cimientos de una familia real que no para de estar en el punto de mira a pesar de los esfuerzos del monarca por mantener la discreción.