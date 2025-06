Uno de los problemas que ha tenido la Familia Real británica es relacionarse con la gente equivocada. El príncipe Andrés, Guillermo de Gales e incluso el propio Carlos III han tenido amistades que han generado cierto revuelo. Aunque ahora parezca extraño, dentro de esta lista también figura el nombre de Sara Fergunson. Cuando tenía 50 años, la entonces duquesa mantuvo una conversación con un empresario que le ofreció dinero a cambio de tener contacto con la Corona y ella aceptó. En LOOK tenemos todos los detalles de este revuelo y sabemos cómo terminó.

Sarah Ferguson fue investigada por el dominical News of the Wordl, un medio que se propuso demostrar los verdaderos intereses de la familia Windsor. Un periodista se hizo pasar por un importante hombre de negocios y le propuso una oferta a la duquesa de York: le daba medio millón de libras a cambio de que le facilitase una reunión con el príncipe Andrés. Ella aceptó. Es más, en el vídeo que le grabaron aparece cogiendo una maleta de 40.000 libras en concepto de señal.

Revolución contra Sarah Fergunson

Los medios británicos alzaron la voz contra Sarah Ferguson. Los más conservadores recordaban que realmente no formaba parte de los Windsor, sino que era la mujer de Andrés de Inglaterra. Buscaban proteger a la Corona e Isabel II no tuvo más remedio que dar un paso adelante. La fallecida Reina le pidió a su hijo que diera explicaciones antes de que el escándalo fuese a más y así pasó.

El príncipe Andrés en un acto. (Foto: Gtres)

El príncipe Andrés pidió perdón y aseguró que no era consciente de los «negocios» que estaba haciendo la madre de sus hijas. En aquella época, el hermano de Carlos III se encargaba de algunos negocios de Reino Unido. Supuestamente no sabía lo que había pasado en su país hasta que regresó de Malasia por trabajo y descubrió todo. Su equipo de comunicación aseguró que, en cuanto se enteró, tomó las riendas y lo solucionó todo.

Mientras que Andrés logró salvar su imagen de manera parcial, Sara Ferguson recibió críticas por parte de todos los sectores. Los admiradores de Isabel II le acusaron de poner en riesgo la institución y aquellos que cuestionaban a la Reina la usaron cómo excusa para decir que su error era únicamente el principio de una historia mucho más oscura.

La nueva imagen de Sara Fergunson

Sarah Ferguson se separó del príncipe Andrés en 1997, pero continúan teniendo relación, tanto es así que viven juntos en Royal Lodge. De alguna forma sigue vinculada a la Familia Real, por eso es importante resaltar que ha logrado recomponer su imagen.

Sarah Ferguson en Windsor. (Foto: Gtres)

Después de haberse enfrentado al cáncer en 2023 y en 2024, se ha convertido en una mujer fuerte capaz de inspirar a aquellos que están pasando por una situación simular. En las últimas horas ha escrito una carta en The Telegraph donde reconoce que ser valiente no significa no romperse.

«Hay tasas crecientes de ansiedad, depresión y otros problemas de bienestar. Esta crisis se debe a una combinación de factores sociales, económicos y digitales, agravados por las numerosas dificultades que enfrentan las personas para acceder a un apoyo oportuno y eficaz», comenta al respecto.

Según reconoce, tuvo que pedir ayuda a especialistas para superar los problemas que tenía por delante: «No me avergüenza revelar que la clínica me ofreció un refugio, reconocida por su tratamiento personalizado y de vanguardia para quienes lidian con problemas de salud mental y adicciones. En particular, para quienes sus problemas a menudo se ocultan tras una fachada pública».