La Familia Real Británica acaba de poner punto final a la tradicional Semana Escocesa que, este año, ha sido más corta debido a las elecciones generales en el Reino Unido. El rey Carlos III y la reina Camila participaron en varios actos importantes en Edimburgo, justo un año después de que al monarca se le presentaran las joyas de la Corona escocesa, tras su coronación en la Abadía de Westminster. Acompañados por los duques de Edimburgo y también por el duque de Rothesay (el príncipe de Gales), Carlos y Camila presidieron varios compromisos en esta breve estancia, a la espera de regresar a Escocia dentro de unas semanas, coincidiendo con la temporada de verano.

Más allá de compromisos oficiales, lo cierto es que Escocia ha sido siempre un lugar especial para la Familia Real Británica, pero, sobre todo, para las recientes generaciones. Fue el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo el que adquirió la finca en la que se encuentra el Castillo de Balmoral, como regalo para la reina Victoria. La propiedad, que pertenece a los Windsor, se ha convertido en uno de los lugares preferidos de la Familia Real a lo largo de los años, no solamente en tiempos de la Reina Isabel, sino también ahora.

La Reina Isabel, en Balmoral. (Foto: Gtres)

Escocia: destino agridulce

Balmoral y, en general Escocia, es una tierra llena de recuerdos para los Windsor. Fue allí donde se encontraba la Reina Isabel cuando falleció en septiembre de 2022, poco después de recibir a la entonces primera ministra, Liz Truss. Para la Reina, Balmoral era un lugar en el que se sentía inmensamente feliz y donde pasaba siempre sus vacaciones de verano. Algunos miembros de su familia, como la princesa Eugenia de York, han hablado alguna vez de lo que significaba Balmoral para la monarca: «Creo que era muy feliz aquí».

El rey Carlos III, en Escocia. (Foto: Gtres)

Más allá de la Reina Isabel, para otros miembros de la Familia Real también Escocia ha sido un lugar especial. Por ejemplo, el rey Carlos III ha decidido seguir la estela de su madre y pasar las vacaciones de verano en Balmoral pero, lo cierto, es que antes también pasaba tiempo en Birkhall, su casa en Escocia o en el Castillo de Mey, el refugio escocés de la reina madre. Tanto Birkhall, como Mey eran propiedad de la madre de la Reina Isabel, a la que el rey Carlos III estaba muy unida y que, por cierto, nunca estuvo a favor de que la relación con Camila fuera a más.

El rey Carlos III, en Escocia, con sus hijos. (Foto: Gtres)

El monarca pasó parte de su luna de miel con Diana de Gales en el Castillo de Balmoral, pero Birkhall fue su refugio tras su enlace con Camila Parker. Es más, con ella ha disfrutado de muchas escapadas a Escocia a lo largo de los años, no solamente en los terrenos de Balmoral.

Si para Carlos III Escocia es un lugar vinculado sobre todo a recuerdos felices, no tanto para sus hijos, al menos, no para los dos. Los príncipes Guillermo y Harry se encontraban de vacaciones en Balmoral cuando recibieron la terrible noticia de la muerte de su madre, Diana de Gales, en un accidente de tráfico en París. El propio Guillermo ha contado lo que estaba haciendo cuando recibió la noticia: «Estaba en Balmoral cuando me dijeron que mi madre había muerto. Aún en estado de shock, encontré refugio en el servicio en Crathie Kirk esa misma mañana», contó en una visita a Escocia en 2021.

Carlos y Diana, juntos en Escocia. (Foto: Gtres)

En esa misma visita, en la que participó en la apertura de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en Edimburgo, el hoy príncipe de Gales dijo que Escocia le había proporcionado algunos de sus recuerdos más felices, pero también algunos de los más dolorosos. «Encontré consuelo en el aire libre de Escocia. Como resultado, la conexión que siento con Escocia será profunda para siempre», dijo el heredero.

Residencia de Birkhall, en Escocia. (Foto: Gtres)

Además, hay que recordar que, fue precisamente en Escocia, en la Universidad de St. Andrews, donde conoció a su esposa, Kate Middleton, la mujer por la que, en los últimos meses, ha puesto por delante de la institución a su familia a consecuencia de su enfermedad. Con ella también ha disfrutado de muchas escapadas a la casa de Tam-Na-Ghar, que la reina madre le regaló poco antes de su muerte y que, sin duda, es un refugio perfecto para escapar de la rutina.