La familia real británica está de enhorabuena. Después de un año complicado marcado por los problemas de salud que han afectado al rey Carlos III y a la princesa de Gales, ahora ha llegado el momento de celebrar. En los últimos días el entorno de los Windsor ha hecho dos importantes anuncios de boda, al que hay que sumar un tercero que tiene que ver con la familia de la princesa Diana. Estamos hablando de los próximos enlaces de Peter Phillips, Ella Mountbatten y Eliza Spencer.

El compromiso de Peter Phillips

El hijo mayor de la princesa Ana, Peter Phillips, va a contraer matrimonio con Harriet Sperling. La pareja ha decidido dar un paso más después de un año de discreta relación. Un anuncio que, en el fondo, no ha pillado por sorpresa, ya que la presencia de la enfermera en actos relacionados con la familia real ha ido in crescendo en los últimos tiempos. Peter Phillips es uno de los miembros más discretos de la familia del rey Carlos III. No tiene título, tratamiento de alteza real ni tampoco ningún rol oficial, pero mantiene una relación muy estrecha tanto con su tío como con sus primos. De hecho, fue él quien estuvo en medio de los príncipes Guillermo y Harry en el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo en Windsor en la primavera de 2021.

Peter Phillips y Harriet Sperling. (Foto: Gtres)

De momento no se han dado muchos detalles sobre cuándo o dónde se celebrará el enlace, pero no se espera que sea un acontecimiento de gran calado. Hay que recordar que Peter Phillips ya estuvo casado anteriormente con Autumn Kelly, madre de sus dos hijos. Además, su actual prometida está divorciada y tiene una hija.

A la espera de que el Palacio de Buckingham o el entorno de la princesa Ana ofrezcan datos oficiales, sí que se está especulando con la posibilidad de que sea el príncipe Guillermo el que ejerza como padrino en este enlace, dada su estrecha relación con su primo. Una relación que también mantiene Harry, que podría incluso asistir si la situación con su familia se fuera normalizando en los próximos meses.

La boda de Ella Mountbatten

El compromiso de Peter Phillips no es el único que se ha anunciado en los últimos días y que está relacionado con los Windsor de manera más o menos directa. Ella Mountbatten también ha confirmado su próxima boda con Fergus Wright. Ella es hija de Lord Ivar Mountbatten, primo segundo del rey Carlos III y primer miembro de la familia real en casarse con alguien de su mismo sexo, tras su divorcio de Penny Mountbatten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆𝒔𝒂 🇬🇧👑 (@familiarealinglesa)

Aunque la relación actual entre Lord Ivar y su hija con los Windsor no es especialmente estrecha a pesar de que en el pasado el rey Carlos III tenía un vínculo muy especial con Lord Mountbatten, tío abuelo de Ivar y último virrey de La India. Mountbatten falleció en un atentado del IRA en 1979. Por eso no se espera la presencia de la familia real en esta boda.

El enlace de Eliza Spencer

Además de estas dos bodas directa o indirectamente vinculadas a los Windsor, también los Spencer están de enhorabuena. Lady Eliza Spencer, sobrina de Diana de Gales, ha anunciado su compromiso con Channing Millerd, un ejecutivo tecnológico con el que lleva saliendo desde hace ya 10 años.

Ha sido en las redes sociales donde ha confirmado la feliz noticia, durante unas idílicas vacaciones en la preciosa isla griega de Santorini. El ejecutivo ha aprovechado este viaje para plantear la gran pregunta a la aristócrata, que ya presume de anillo de compromiso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eliza Spencer (@elizavspencer)

Todavía no se sabe dónde se celebrará la boda, pero sí que ha trascendido que la pareja estaría pensando en un lugar fuera del Reino Unido, al igual que hizo, por ejemplo, Kitty Spencer, que se casó en Italia o Amelia, que lo hizo en Sudáfrica. En unas declaraciones a la revista ¡Hola!, la prima de Guillermo y Harry dijo que se planteaba una boda en algún lugar junto al mar, como es el caso de Italia o incluso España.

Nacida en julio de 1992, Lady Eliza Spencer es una de las hijas del actual conde Spencer y la ex modelo Victoria Lockwood. El príncipe Harry sigue manteniendo una relación muy estrecha con la familia de su madre por lo que no sería extraño que sí acudiera a este enlace.