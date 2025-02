Charles Spencer pasea su nuevo amor tras la mudanza de su ex mujer

El hermano de Diana de Gales está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida. Tras su inesperada separación de Karen Spencer y de la publicación de su libro de memorias, ahora el conde Spencer ha recuperado la ilusión al lado de la arqueóloga noruega Cat Jarman. La pareja lleva ya un tiempo junta y su relación está cada vez más consolidada. De hecho, más allá de los compromisos profesionales que unen a Cat y Charles, ya se dejan ver juntos en salidas privadas por la capital británica.

Hace unos días la pareja aprovechó el fin de semana de Día de San Valentín para disfrutar de una romántica velada en un restaurante en Londres, en el que no dudaron en dedicarse arrumacos y gestos de cariño. Tras terminar de cenar y abandonar el local se marcharon juntos a un hotel, muy sonrientes y sin soltarse de la mano.

Charles Spencer en Londres. (Foto: Gtres)

Esta salida demuestra que la relación entre Charles Spencer y Cat Jarman va viento en popa, aunque en un primer momento su romance fue toda una sorpresa. La arqueóloga y el aristócrata comenzaron su romance porque coincidieron en un proyecto profesional en Althorp, la finca de la familia Spencer. Fue la propiedad el escenario de su romance, en medio del proceso de divorcio entre el tío de los príncipes Guillermo y Harry y su última esposa, Karen Gordon.

El conde Spencer y Karen llevaban casados más de una década cuando se confirmó su separación y son padres de una hija: Lady Charlotte Diana. Sin embargo, Karen no ha sido la única esposa del aristócrata, que ha estado casado en varias ocasiones y tiene otros seis hijos, fruto de dos matrimonios anteriores con Victoria Lockwood y Caroline Hutton.

Charles Spencer con su ex mujer. (Foto: Gtres)

Fue en 2021 cuando el conde Spencer y Cat Jarman cruzaron sus miradas por primera vez, durante unos trabajos de excavación que se llevaron a cabo en los terrenos de la finca. Un proyecto que pretendía buscar los restos de una antigua villa romana. Además de esto, Cat y Charles pusieron en marcha el podcast The Rabbit Hole Detectives junto al periodista Richard Coles, con el que el conde mantiene una estrecha relación que se remonta varios años atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prof Cat Jarman (@catjarman)

En un primer momento, cuando comenzaron los rumores de una posible relación entre el aristócrata y la arqueóloga, ambos se mostraron bastante reservados, pero poco a poco han ido apostando por dejarse ver en público. Sin embargo, no ha sido un camino fácil para la pareja, ya que, según medios británicos, la nueva novia del conde ha presentado una demanda contra su ex mujer.

Una batalla legal de la que no han trascendido muchos detalles, aunque sí se ha publicado que podría tratarse de un asunto relacionado con el mal uso de información privada. «La profesora Catrine Jarman, de 42 años, arqueóloga noruega especializada en los vikingos, ha presentado una demanda contra Karen Spencer, de 52 años, la tercera esposa del conde Spencer», reveló hace unas semanas el diario The Telegraph, que confirmó que la ex mujer del aristócrata se iba a representar a sí misma durante el proceso, mientras que Jarman se había puesto en contacto con un bufete de abogados diferente del que lleva el divorcio de Charles y Karen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karen Spencer (@karenspencer)

Curiosamente, la escapada romántica de Charles Spencer y Cat Jarman se ha producido poco después de que Karen Gordon confirmase por fin que había abandonado la finca familiar y asegurase que ya estaba instalada en su nuevo hogar. La ex del conde ha pasado los últimos meses en Althorp y no ha sido hasta ahora cuando ha encontrado un nuevo lugar de residencia.