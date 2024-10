La nueva ilusión del hermano de Diana de Gales demanda a su ex mujer

Se complica la situación sentimental del hermano de Diana de Gales. Recientemente se supo que el conde Spencer había recuperado la ilusión junto a su compañera de podcast, la arqueóloga noruega Cat Jarman. A pesar de que ambos están siendo muy discretos con su relación, el tío del príncipe de Gales y del duque de Sussex aseguró en una entrevista que ‘tenían una relación cercana y que estaban muy unidos’, sin entrar en más detalles. Unas declaraciones que han abierto la puerta a las especulaciones sobre un romance que podría haber empezado antes del verano, poco después de que el conde anunciara su separación de Karen, su tercera esposa.

El que fuera cuñado del rey Carlos III conoció a la arqueóloga cuando Jarman llegó a la finca familiar de Althorp para realizar un proyecto. El objetivo de la noruega era investigar los restos de una antigua villa romana y grabar un documental. Desde entonces, ambos han seguido colaborando juntos en un podcast centrado en temas históricos, en el que también participa el reverendo Richard Coles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charles Spencer (@charles.earl.spencer)

Sin embargo, antes de que la pareja se haya aventurado a confirmar los detalles de su relación se ha sabido que la arqueóloga ha demandado a la ex pareja del aristócrata. A pesar de que, en principio, la ruptura del conde y Karen Spencer se había planteado en términos amistosos, todo apunta a que se ha abierto una guerra entre ambos, por motivos que no han trascendido. Una contienda en la que ha entrado también la nueva ilusión del hermano de Diana de Gales.

Según han confirmado medios británicos, Jarman ha presentado una demanda contra Karen Spencer por una presunta utilización indebida de información privada. De momento no se tiene mucha información sobre la demanda, es más, ni siquiera la ex mujer del conde -que todavía sigue llevando el título y el apellido del hermano de Diana hasta que se ratifique el divorcio- ha querido hacer declaraciones al respecto. Tampoco el aristócrata o la arqueóloga han hablado sobre el tema por ahora.

Charles Spencer y Karen Gordon juntos en una boda. (Foto: Gtres).

Lo que sí se sabe es que la ex mujer del conde Spencer tiene la intención de representarse a sí misma en el proceso, mientras que Cat Jarman ha contratado a un prestigioso bufete de abogados, diferente al que representa al conde Spencer en su proceso de divorcio -que aún no ha finalizado-. Según ha publicado el diario The Telegraph, la demanda se presentó la pasada semana, pero todavía no se conoce el calendario previsto por las autoridades para el desarrollo del procedimiento.

El hermano de Diana de Gales ha tenido una compleja trayectoria en el ámbito sentimental. El conde Spencer se ha casado un total de tres veces hasta ahora. Su primera boda fue en 1989 con la modelo Victoria Lockwood, madre de sus cuatro hijos mayores: Kitty, las gemelas Eliza y Amelia y Louis Frederick. En 2001 se casó con Caroline Hutton, con quien tuvo dos hijos: Edmund y Lara Caroline. La boda con Karen fue en 2011. Con ella tuvo a su última hija, Charlotte Diana.