El pasado 17 de agosto, el Rey Felipe VI interrumpió sus vacaciones para viajar a Madrid y visitar el cuartel general de la UME, donde fue informado de primera mano de los trabajos que la unidad estaba realizando contra los incendios. La pasada semana la Casa del Rey informó de que Sus Majestades iban a visitar las zonas afectadas por el fuego en los próximos días. Miles de hectáreas calcinadas por las llamas que han dejado importantes daños materiales, algunos humanos y la desolación de los afectados, cuya situación quieren conocer don Felipe y doña Letizia, de la misma manera que hicieron en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja o en Valencia tras el paso de la DANA.

Felipe VI en el cuartel general de la UME en Madrid. (Foto: Gtres)

Los incendios que han arrasado nuestro país en las últimas semanas no tienen precedente. Además de la ayuda de la Unión Europea, algunos líderes se han puesto en contacto con el Rey Felipe VI para mandarse su apoyo y darle el pésame por las víctimas mortales de las llamas. Entre ellos se encuentra el príncipe Alberto de Mónaco, que ha enviado al monarca un telegrama que ha hecho público el Palacio Grimaldi.

El mensaje de Alberto de Mónaco

Un breve texto enviado al Palacio Real -no a Zarzuela, curiosamente- y dirigido a Felipe VI, en el que el príncipe monegasco expresa su pesar por lo ocurrido en España en las últimas semanas. Aunque el mensaje está firmado por el hermano de la princesa de Hannover, Alberto ha incluido en el telegrama a su esposa, la princesa Charlene. Esto suele ser habitual en los mensajes y discursos oficiales en las diferentes monarquías.

Alberto de Mónaco y el Rey Felipe VI juntos en Madrid. (Foto: Gtres)

«Con profunda emoción he recibido la noticia de los violentos incendios que han asolado varias regiones de su reino, causando importantes daños materiales y, lamentablemente, pérdidas humanas. En estas circunstancias particularmente dolorosas, la princesa Charlene y yo deseamos expresarle a usted y al pueblo español nuestra más profunda solidaridad y nuestra más sincera compasión. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y los numerosos heridos y afectados», reza el telegrama, en el que Alberto de Mónaco aprovecha para alabar el trabajo de los servicios de emergencia, que han luchado de manera incansable contra el fuego.

Además del mensaje al Rey Felipe VI, el príncipe Alberto de Mónaco también ha hecho llegar un telegrama al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa -con quien los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen una relación muy estrecha-, ya que el país también se ha visto afectado por el fuego. «Me entristeció profundamente enterarme de los terribles incendios que devastan su país. Mi familia y el pueblo monegasco se unen a mí para expresar al pueblo portugués nuestra solidaridad, nuestra compasión por las familias de las víctimas y nuestros mejores deseos de pronta recuperación para los heridos. Tenga la seguridad, señor presidente, de nuestro apoyo incondicional en estos momentos difíciles», reza el telegrama remitido por el hermano de la princesa de Hannover al presidente de Portugal.