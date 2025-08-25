Los regalos que traen las revistas en septiembre de 2025: de una crema de 40€ a una agenda

Las revistas traen en septiembre de 2025 una serie de regalos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, desde una agenda a una crema de 40 euros. Aunque el mundo digital parece destinado a arrasarlo todo, todavía somos muchas las que optamos por una revista física de moda. En especial en estos días de inicio de buenos propósitos, septiembre es el mes por excelencia de los regalos útiles. Todo lo que llega lo vamos a usar, de hecho podemos empezar a tener ganas de comprar la revista, sólo por el regalo que llega.

Una crema de 40 euros a una agenda

Estos son los regalos de las revistas de septiembre de 2025

El blog de regalos y muestras gratis nos detalla que es lo que vamos a conseguir esta temporada con estas revistas de moda que tanto nos gustan. De la misma forma que esta publicación que se ha convertido en viral en redes sociales:

REGALOS REVISTA ELLE SEPTIEMBRE 2025: Este mes la revista cuesta 6.50€ y viene con crema de Valquer G-3 Colágeno, para cara, cuello y escote en formato 250 ml. Es de colágeno de origen vegetal y proporciona hidratación y firmeza para la piel. Además viene con la revista Elle City Guide y con el fashion Book que hacen que la revista alcance las 266 páginas.También trae una muestra gratis de YSL.

REGALOS REVISTA ELLE POCKET SEPTIEMBRE 2025: Por 2.50€ encontramos la revista con 3 blister de 2 cápsulas capilares de la marca Ellips:Regalos Revistas Septiembre 2025 Elle Pocket Bolsa En mi quiosco también venía con una tote bag KEEP CALM AND CARRY ELLE.

REGALOS REVISTA HARPER’S BAZAAR SEPTIEMBRE 2025: Por 5.95€ encontraremos la revista con dos regalos incluidos: Champú y mascarilla Wella:

REGALOS REVISTA WOMAN SEPTIEMBRE 2025: Con Woman vendrá podremos darle un extra de cuidado a nuestro cabello con el tratamiento estrella Bond, J’aime Bond de Moncho Moreno:

REGALOS REVISTA WOMAN POCKET SEPTIEMBRE 2025: La versión pocket por 2.20 (o 2.5€ según la zona) estaba en mi quiosco con leche solar Bonté:

REGALOS REVISTA INSTYLE SEPTIEMBRE 2025: Por 8€ viene con Neutrogena Hydrobost con SPF 50: Por un lado proporciona Hidratación Intensa y por otro alta Protección Solar.

REGALOS REVISTA CLARA SEPTIEMBRE 2025: Clara cuesta 8€ y viene con joyas de The Everyday Crystal Collection:

REGALOS REVISTA TELVA SEPTIEMBRE 2025: Por 6.50€ viene con producto de Sesderma: Sesderma Sensyses Cleanser Lightening, es un limpiador facial con agua micelar.

REGALOS REVISTA TELVA POCKET SEPTIEMBRE 2025: En mi quiosco, por 3.50€ venía con un bolso neceser impermeable con cremallera: Pero Marta me comenta que en otras zonas viene con productos de Yves Rocher (2 cremas corporales de monoi de Taiti):

REGALOS REVISTA COSMOPOLITAN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025: Por 4.20€ este mes va a venir con varios productos a elegir de la marca NYC y con una ampolla MartiDerm: Para NYC tendremos para escoger barras de labios, máscaras de pestañas o lápices labiales.

REGALOS REVISTA COSMOPOLITAN POCKET SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025: La versión compacta viene con bestsellers a elegir de Danielle Steel: Se podrá escoger entre los libros Una herencia misteriosa, Lecciones de juventud, La espía y El apartamento.

REGALOS REVISTA MARIE CLAIRE SEPTIEMBRE 2025: Por 7.50€ la encontramos con Agua Micelar BeNesk y diario para Mindfulness:

REGALOS REVISTA VOGUE SEPTIEMBRE 2025: Por 5.75€ viene con una tarjeta para suscribirte a Movistar+ durante un mes (para ver películas, fútbol y todo lo que ofrece la plataforma): También trae una muestra de Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16.

REGALOS REVISTA EL MUEBLE SEPTIEMBRE 2025: Viene con varios libros entre los que elegir y láminas de decoración: