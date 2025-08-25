El último revés personal de Antonio Tejado tras su altercado con la justicia: "Está haciendo daño"

Alba Muñoz, expareja y madre de la hija de Antonio Tejado, ha reaparecido públicamente en Telecinco justo cuando se cumplen 2 años del mediático robo en casa de María del Monte que lo cambiaba todo. El sobrino de la artista terminaba siendo uno de los principales implicados en el terrible asalto que sufrían del Monte e Inmaculada Casal en su casa ubicada en la localidad sevillana de Gines.

Y aunque todavía no hay una sentencia definitiva, el incidente ha causado una brecha insalvable dentro de la familia. Además, también afectaba de manera directa a la relación que Tejado mantiene con su hija, tal y como acaba de destapar su ex en pleno directo de TardeAR.

Captura Alba Muñoz en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«No sé nada de él», asegura Alba. «Las cosas siguen igual, no tenemos ningún trato». Y pese a que ella habría intentado ponerse en contacto con él en varias ocasiones, con el objetivo de concretar detalles relacionados con su hija, nada ha surtido efecto. «Hace dos años que no mantenemos relación, desde que le detuvieron un 9 de febrero».

Alba Muñoz, ex de Antonio Tejado, habla sobre la hija que tienen en común

De hecho, Muñoz detalla que ni siquiera se habla con la familia de Tejado. «Han puesto en medio a una menor, que no debería ser así, y la tenemos como recadera», se ha lamentado en el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto. «Ella es el lazo de unión entre los dos», alega. Sin embargo, parece el robo ocurrido en casa de María del Monte no es el principal motivo de ese distanciamiento. Sobre todo, porque Alba afirma que desde un primer momento le ha tendido la mano a su ex. «Hay alguien que impide que mantengamos una comunicación normal, pero yo no he dicho nada malo sobre él y siempre he dado la cara».

Antonio Tejado y Alba Muñoz en su boda. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el punto de inflexión entre ambos vendría a raíz de que Tejado no ha cumplido con ciertas obligaciones. «Si no haces algo bien, no te lo voy a aplaudir», sentencia tajante. Y es que Díaz considera que ella nunca ha sido mala con el padre de su hija, pero piensa «que se le está haciendo daño a alguien que no lo merece y se la pone siempre en medio para atacarme a mí».

«Yo no puedo más», se ha lamentado. Y ha apuntado directamente a la actual pareja de Antonio, a quien reprocha que emplee las redes sociales para atacarla cada vez que tiene ocasión. «Es alguien que crea esto porque le interesa».

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

De ese modo, el sobrino de María del Monte también estaría perdiendo un tiempo realmente valioso junto a la niña que tienen en común. Además, Alba insiste en que ella incluso estaría dispuesta a llevar a su hija de la mano para ver a su padre, en caso de que se diese el peor de los escenarios y Antonio Tejado fuese condenado a prisión durante varios años. «Si me dejan, claro que lo haría», ha destacado. Un tema realmente delicado, ante el que aún no tenemos una sentencia en firme.