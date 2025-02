Alba Muñoz, ex pareja de Antonio Tejado, desvela cómo es su relación con María del Monte

Alba Muñoz fue un rostro conocido dentro de la crónica social, pero hace un tiempo que decidió portarse, tomar distancia y desentenderse de las polémicas protagonizadas por Antonio Tejado. En las últimas horas ha dado una entrevista en un conocido programa y ha desvelado cómo es su relación con María del Monte. A pesar de los problemas que la cantante ha tenido con su sobrino, entre ellas no hay ningún tipo de tensión, al contrario. Se cruzó con María de forma casual y esta le dio un consejo.

«Yo no he tenido mucho contacto con María del Monte, pero al poco de que pasara esto me la encontré con Inmaculada», ha empezado diciendo en TardeAR, espacio que actualmente está capitaneado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. «Me dio un consejo, se dirigía a mi hija. Le dijo que fuese fuerte, que analizase esto como un…. que la vida te da lecciones y que se apoyase en mí».

Alba Muñoz en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Alba y Antonio tienen una hija en común. La joven tiene 12 años, una edad que le permite enterarse de todo lo que ha pasado con su padre. Hay que recordar que Tejado ha sido acusado tras el robo que tuvo lugar en casa de María del Monte e Inmaculada Casal, un suceso que ha separado al sevillano de su tía. Llevan sin hablar desde que sucedió todo. La justicia todavía debe dictar sentencia y la artista, a pesar de la gravedad de la situación, siempre ha mantenido la presunción de inocencia de su sobrino.

Nuevas declaraciones de Alba Muñoz

La trayectoria personal de Antonio Tejado ha despertado el interés del público, sobre todo desde que rompió con Rosario Mohedano, madre de su primer hijo. Entre ellos se generó una situación muy complicada que estalló en los platós de televisión. Incluso Rosa Benito y Amador Mohedano, padres de Chayo, terminaron interviniendo y lanzando reproches.

Alba Muñoz en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Antonio volvió a encontrar el amor después de separarse de Rosario. El sevillano tuvo una hija con Alba Muñoz. En diversas apariciones aseguró que estaba verdaderamente ilusionado, pero la realidad era muy distinta. La entrevista da TardeAR reconoce que la relación tuvo momentos complicados, sobre todo por la desconfianza de Tejado. «Yo dejo de salir. Todo le molestaba. No era yo. Era muy celoso. Yo cuando lo veo claro es cuando se rompe el matrimonio», ha declarado al respecto.

Hay otra mujer importante en la vida de Antonio: Candela Acevedo, con quien participó en GH Dúo. El conflicto no tardó en apoderarse de la situación, tanto es así que Candela dio una entrevista después de que Tejado saliera de prisión y dijo: «Tengo miedo de encontrármelo por la calle».

El papel de María del Monte

Alba Muñoz también estuvo en ¡De Viernes! cunado estalló la polémica. En este formato también habló de su improvisada reunión con María del Monte, lo que demuestra que en TardeAR ha sido sincera, pues el discurso es el mismo.

María del Monte posando. (Foto: Gtres)

«Me encontré de forma casual con ella en un establecimiento, yo mandé a la niña fuera del local pensando que no me iba a querer ver, pero no, entraron a buscarme», comenzaba diciendo. «Ella se excusó en todo momento y fue como contestándome punto por punto a todo lo que yo había dicho aquí. La poca relación que había tenido con su sobrino, que la relación no era buena, yo lo conté aquí, ella me lo volvió a recalcar», contó.

«Sí que sentí muchísimo apoyo por parte de ella y de Inma. Se habló de todo, yo vi una María muy segura de lo que me estaba diciendo, sentía como que ella tenía claro lo que había pasado y quién era el culpable. A mí me dio la sensación de que María estaba convencida». No obstante, del Monte siempre se ha mostrado cauta cuando el han preguntado por el autor del robo que sufrió.