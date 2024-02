Alba Muñoz destapa la cara más desconocida de Antonio Tejado: «Va de duro, pero no es nadie»

La semana ha estado marcada por la detención de Antonio Tejado, el famoso sobrino de María del Monte. Ha sido acusado de pertenecer a una banda de ladrones que presuntamente operaba en Sevilla, justo donde se encuentra la casa de la cantante, que también fue asaltada hace unos meses. ¿Tiene Antonio algo que ver en todo esto? María y su mujer, la periodista Inmaculada Casa, insisten en que hay que poner por delante la presunción de inocencia.

Antonio Tejado en Sevilla / GTRES

Mientras todo esto se resuelve, Alba Muñoz, madre de la hija de Antonio Tejado, ha dado una entrevista bomba. Ha destapado cuál es su verdadera cara, asegurando que “es un fanfarrón” y que “va de duro, pero no es nadie”.

Alba también ha contado la madre de Antonio, al igual que ella, estaba al tanto de las dudosas compañías con las que su hijo se relacionaba e incluso había intentado hablar con él al respecto. Estas confesiones han arrojado luz sobre aspectos desconocidos de la vida personal de Antonio Tejado y han generado un gran revuelo.

La exmujer de Antonio Tejado da su versión de los hechos

Alba Muñoz insiste en que su relación con Antonio Tejado fue «tóxica», aunque en un primer momento todo parecía funcionar a las mil maravillas. Se casaron en 2011 y el programa Enemigos Íntimos tuvo acceso a la boda, pero fue una ceremonia íntima a la que solamente acudieron sus familiares y amigos cercanos. «No ha sido una relación sana, pasé por cosas que no debería de haber pasado», asegura Alba durante su entrevista en ¡De Viernes!

Antonio Tejado en su boda con Alba Muñoz / GTRES

La exmujer de Antonio Tejado asegura que vivió situaciones muy injustas, pero recalca que Antonio no tiene ningún poder. Insiste en que siempre ha ido con aires de superioridad, aunque realmente es uno más en Sevilla. Eso sí, reconoce que sus compañías no eran buenas. Siguiendo su relato, la madre de Antonio estaba preocupada porque supuestamente sabía que su hijo se rodeaba de gente poco recomendable.

Alba Muñoz pone el foco sobre María del Monte

María del Monte ha prestado declaración ante el juez esta misma mañana por el robo que sufrió hace unos meses. Una banda de atracadores entraron en su domicilio mientras ella estaba dentro y vivió una situación muy tensa. Lamentablemente su mujer Inmaculada y el exmarido de esta también se encontraban en el domicilio. La cantante ha tendido a la prensa amablemente y fuentes cercanas insisten en que está preocupada por su sobrino.

María del Monte e Inmaculada Casal en los juzgados de Sevilla/ GTRES

Alba Muñoz tiene otra versión de los hechos insiste en que María y Antonio Tejado no disfrutaban de un vínculo tan cercano como parece. «De María del Monte no puedo hablar bien. Durante mi matrimonio con Antonio yo no he vivido que ella tuviera cariño y apego hacia su sobrino», ha desvelado durante una entrevista exclusiva para Lecturas.

La nueva invitada de ¡De Viernes! Va a contarlo todo en Telecinco, incluso ha decidido hablar de la hija que tiene en común con Antonio Tejado. «Me daba miedo dejarla a solas con él», empieza diciendo en la publicación citada en líneas anteriores. «Ella tiene ayuda psicológica. Y creo que al final yo también tendré que cogerla, porque he pasado mucho. He tragado mucho y ya he tocado fondo».

¿Cómo se enteró Alba de la detención de Antonio Tejado?

Alba Muñoz ha explicado que su hija descubrió la detención de Antonio Tejado a través de las redes sociales. «Esto me pilla por sorpresa. Todos los que conocíamos a Antonio podíamos imaginarnos muchas cosas, pero esto, no. Desgraciadamente, me entero por mi hija, que lo vio a través de las redes sociales. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes».

La nueva invitada de Santi Acosta está preocupada por la menor. «Tendré que dar la talla una vez más y ejercer de lo que he ejercido durante muchos años en la vida de mi hija, de padre y de madre», comenta al respecto. No le ha templado el pulso a la hora de destapar la verdadera cara de Antonio Tejado, pero ¿por qué ha dado este paso justo ahora?