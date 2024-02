María del Monte y su mujer, citadas en el juzgado tras el ingreso en prisión de Antonio Tejado

El recién ingreso en prisión de Antonio Tejado continúa generando todo tipo de especulaciones y reacciones. Fue el pasado fin de semana cuando la Guardia Civil detuvo al sobrino de María del Monte por su supuesta vinculación con una banda criminal dedicada a asaltar y robar casas de personas famosas del país, entre las que se encuentra la de su propia tía.

Este miércoles, el propio acusado lanzó un comunicado desde el centro penitenciario, a través de sus abogados, donde aseguró que se están difundiendo falsedades sobre su persona, al mismo tiempo que declaraciones que «atentan contra su intimidad y su reputación». Es por ello por lo que se plantea el poder ejercer acciones legales si estas actitudes públicas no cambian.

Antonio Tejado en el plató de ‘GH DÚO’ / Gtres

Ahora, María del Monte, víctima del hurto que vivió en su propia vivienda sevillana el pasado mes de agosto, ha sido llamada para declarar contra el juez el próximo viernes, 16 de febrero. Así lo ha avanzado Rocío Romero, reportera del programa Vamos a ver que se encuentra en Sevilla cubriendo todas las novedades de este mediático caso. De acuerdo con lo mencionado por la periodista, mañana la intérprete de Cántame tendrá que relatar y revivir delante del letrado el robo que vivió en su casa pero, con un llamativo cambio de cómo lo hizo al principio. Y es que ahora su sobrino podría ser uno de los autores del delito. De hecho, se le acusa de «autor intelectual» del mismo.

Maria del Monte y Antonio Tejado durante el velatorio de Jose Luis Martin Berrocal en Sevilla/ Gtres

María del Monte acudirá a los juzgados junto a Inmaculada Casal, su pareja, que también vivió el terrible susto que vivieron hace tan solo seis meses en su domicilio de la capital hispalense. Además, también tendrán que declarar el resto de personas que se encontraban en la casa en el momento del hurto: la hija de la periodista, el marido de esta y una persona del servicio.

Las palabras de María del Monte sobre lo ocurrido

Nada más conocerse el ingreso en prisión de Antonio Tejado, María del Monte fue sorprendida por los medios de comunicación en las inmediaciones de su casa de Sevilla y atendió amablemente a los mismos pronunciándose sobre la situación judicial en la que se encuentra su sobrino desde el pasado fin de semana. «A la pregunta de cómo estoy nadie tiene que preguntármelo porque todo el mundo con ponerse en mi lugar lo puede intuir. […] Yo solo puedo confiar en la justicia. Tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantía y hasta que un juez no se pronuncie, debo seguir confiando en la presunción de inocencia, no porque lo diga yo, si no porque lo dicen las leyes de mi país, a las que me acojo», manifestaba.

María del Monte e Inmaculada Casal en Sevilla/ Gtres

Por otro lado, Inmaculada Casal, pareja de la cantante mencionada, también quiso pronunciarse nada más salir a la luz la supuesta vinculación de Antonio Tejado en el robo de su casa: «Como vosotros sabéis, hace unos cinco meses y pico pasamos el que creo que fue el peor día de nuestras vidas. En estos momentos, confío plenamente en la justicia y por encima de todo. También hay que creer en la presunción de inocencia», comentaba desde el plató de su programa de Canal Sur.