Última hora sobre Blas Canto tras la operación de urgencia a la que se ha sometido

Blas Cantó es uno de los cantantes más queridos de nuestra industria musical, por eso han saltado todas las alarmas cuando ha emitido un comunicado anunciando que se ha sometido a una operación urgente. En LOOK nos hemos hecho eco de la última hora sobre esta noticia y podemos decir que afortunadamente la situación está controlada. Tal y como ha contado el propio artista, ha tenido un accidente doméstico mientras hacía bricolaje en su residencia.

«Ayer le dije a unas señoras que me pidieron una foto que, como viajo tanto, mis vacaciones suelen ser en casa tranquilo», empieza diciendo el intérprete de Universo. Antes de continuar debemos recordar que, a raíz de su paso por Eurovisión 2021, ha ganado mucho peso en la industria y tiene muchas ofertas encima de la mesa, por eso cuenta que suele estar moviéndose entre un sitio y otro. Una vez aclarado esto, ha desvelado qué ha sucedido para tener que entrar en quirófano de forma urgente.

Comunicado de Blas Cantó. (Foto: Instagram)

Blas les comentó a sus fans que le gustaría pasarse el final del verano en su casa y ahora afirma: «Pues dicho y hecho. El resto del verano lo voy a pasar de vacaciones en casa, sí señor. Pero antes he pasado por un hotel de lujo llamado hospital». Como vemos, ha decidido tomarse la situación con humor, pero lo cierto es que detrás hay un asunto complicado. Se ha cortado el tendón de Aquiles, algo que puede tener unas consecuencias muy serias.

El accidente doméstico de Blas Cantó

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Blas Canto es un artista muy respetado y ha creado un vínculo muy especial con sus seguidores. Protege al máximo su vida privada, pero no tiene ningún problema en compartir ciertos detalles que dan normalidad a su día a día. Sí, es una estrella de la música, pero también se enfrenta a situaciones cotidianas y prueba de ello es el percance que ha tenido en su domicilio.

«Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Bien, pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles. Rollo Destino Final. Super random», ha escrito debajo de una imagen donde aparece tumbado (posiblemente en la cama de un hospital?. El ex integrante Auryn ha hecho referencia a Destino Final, una película cuyos protagonistas pierden la vida por motivos absurdos.

Comunicado de Blas Cantó. (Foto: Instagram)

Al darse cuenta de que hay gente que se ha preocupado por él, ha compartido una nueva foto con un texto que deja claro que, por suerte, está fuera de peligro. «¡Todo en orden! Ya me hicieron el Frankenstein y por la mañana me dan el alta. Gracias a todo el mundo que me ha escrito y me ha ‘acompañado’. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía. ¡Nos vemos pronto! Aunque sea escayolado y con muletas, pero juro que nos vemos pronto. Os amo».

Última hora sobre Blas Cantó

Blas Cantó ha comunicado que ya se encuentra en su domicilio y lo único que debe hacer es seguir los consejos médicos. «Ya me han dado el alta y… ¡A casa! Reposo, nada de apoyar el pie malo y en diez semanas me ponen una bota ortopédica para ir empezando la rehabilitación». Habrá que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona y para saber qué pasa con su agenda de conciertos. De momento, sólo puede hacer una cosa: ser paciente.