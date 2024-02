La reacción de Inmaculada Casal tras salir el vínculo de Antonio Tejado con el robo de María del Monte

Inmaculada Casal se ha visto salpicada por el escándalo que ha protagonizado Antonio Tejado este fin de semana. El sobrino de María del Monte ha sido detenido tras ser acusado de estar relacionado con una banda de atracadores que opera en Sevilla, justo en la zona donde vive la cantante. María sufrió un robo hace unos meses. Ahora Inmaculada ha reaccionado.

Inmaculada Casal ha acudido a su puesto de trabajo en Canal Sur. Antes de entrar en la instalaciones de la cadena ha bajado la ventanilla de su vehículo y ha respondido a las preguntas de los reporteros. “Imagínate”, ha declarado cuando le han preguntado por María del Monte. Después se ha sentado en su programa y ha dado más datos.

Inmaculada Casal en su programa / Canal Sur

“Hoy es un día difícil por las noticias que han surgido en las últimas horas pero vamos a intentar que no sea imposible, aquí comienza Andalucía de tarde”, ha comentado la periodista. Haciendo honor a la prudencia que siempre le ha caracterizado, Inmaculada ha aclarado la situación y ha recalcado que ella sigue confiando en la presunción de inocencia.

La clave del robo que sufrió María de Monte

Una banda de atracadores entró en casa de María del Monte mientras la cantante estaba dentro con su mujer. Consiguieron penetrar el domicilio gracias a la única habitación que no tenía cámaras. ¿Casualidad? Ese es el debate que han planteado en Telecinco, pero Casal en Canal Sur se ha limitado a analizar los hechos objetivos.

‘Fiesta’ tratando la noticia de Antonio Tejado / Telecinco

“Estoy mal, muy mal. Llevamos 5 meses con el susto en el cuerpo, hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneros en mi lugar, ahora mismo es que estoy expectante, confío en la justicia y en sus garantías, y en la presunción de inocencia por supuesto”.

Tanto Inmaculada como María sufrieron mucho tras el robo. La artista se llevó un buen susto. Fuentes cercanas insisten en que los atracadores no fueron violentos físicamente, pero sí que cruzaron los límites a nivel verbal. Ahora que de un modo u otro Antonio Tejado se ha visto envuelto en esta polémica todo el mundo quiere saber más.

Antonio Tejado en Sevilla / GTRES

Inmaculada, demostrando ser una gran profesional, se ha manifestado. “No sabemos más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia, me pongo en vuestro lugar… Pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia”, ha declarado en Andalucía de tarde.

Inmaulada Casal protege a Antonio Tejado

Inmaculada ha dado la noticia en su programa, pero ha evitado hacer ninguna referencia directa a Antonio Tejado. Le está protegiendo. Lo cierto es que la periodista ha sido prudente, pero ha tocado el tema porque se debe a la actualidad.

María del Monte en un evento / GTRES

“Llevamos prolongando este dolor cinco meses y medio. Queremos saber la verdad por encima de todo y cuanto antes se sepan las cosas mejor. Hasta ahora lo que sabemos es que hay ocho detenidos, que ha habido 11 registros y que están en calabozo a la espera de lo que diga el juez”, ha comentado en Canal Sur.

«Espero que se haga justicia y lo que hemos pasado nosotras no lo pase nadie. Solo sabemos que hay ocho detenidos». Casal ha dado la cara y ha reaccionado de una forma muy profesional.